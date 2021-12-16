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雅虎十大運動事件！中信兄弟睽違11年奪冠上榜

▲ 中信兄弟林智勝。（圖／中信兄弟球團提供）
▲ 中信兄弟林智勝。（圖／中信兄弟球團提供）

記者吳政紘/綜合報導

2021-12-16 15:36:20

Yahoo奇摩今（16）公佈2021年度運動榜單，包括「十大運動事件」、「十大台灣運動人物」、及「十大外國運動人物」。受疫情影響，全球體壇盛會終於突破疫情重圍舉辦，台灣選手也締造史上最佳成績，榮登「十大運動事件」之冠；亮眼表現更讓出戰選手人氣飆升，霸榜「十大台灣運動人物」9席！以世界羽球球后「戴資穎」為首，小林同學「林昀儒」、柔道好手「楊勇緯」、五屆元老「莊智淵」，及一舉奪金的「郭婞淳」、「麟洋配」皆入榜，展現全民對台灣之光的關注及支持！

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今年更有許多睽違多年奪下總冠軍的熱血運動事件，包括「中信兄弟暌違11年的中華職棒總冠軍」、「公鹿隊勇奪暌違50年NBA總冠軍」、「亞特蘭大勇士隊拿下暌違26年MLB世界大賽冠軍」。至於外國運動人物，由席捲美國職棒大聯盟的二刀流「大谷翔平」稱霸，而全球運動盛會的國際好手表現成為網友關注焦點，榜單4席全由女性運動員攻佔，包括「大坂直美」、「伊藤美誠」、「辛度（Pusarla Venkata Sindhu）」、「菲莉克斯（Allyson Felix） 」等，皆掀起網友熱烈討論。

【2021年十大運動事件】

全球運動盛會的台灣戰績「2金4銀6銅」奪冠，日本棒球金牌、美國男籃四連霸亦入榜！

睽違多年創佳績引熱議！中信兄弟終結亞軍魔咒，睽違11年再度封王稱霸攻佔第二名

▲2021年度十大運動事件。（Yahoo提供）
▲2021年度十大運動事件。（Yahoo提供）
根據Yahoo奇摩關鍵字搜尋量與新聞編輯精選，Yahoo奇摩2021年「十大運動事件」由「台灣在全球運動盛會創史上最佳成績」榮登冠軍寶座，台灣運動員今年一舉奪下2金4銀6銅，其中羽球、體操、柔道、高爾夫球、拳擊、空手道等項目更是首次獲得獎牌，精彩表現讓全民熱血沸騰！除了台灣，其他國家的運動戰績亦受關注，包括「日本贏得棒球首面金牌」打破日本在棒球項目的無金魔咒，名列第5；以及「美國男籃達成四連霸」，倒吃甘蔗擊敗法國，排名第9。

國內外睽違多年一吐怨氣奪下賽事總冠軍的運動事件，也引爆網友熱議，近期剛落幕的中華職棒總冠軍戰，「中信兄弟暌違11年封王稱霸」終結多年來的亞軍魔咒，讓百萬象迷為之瘋狂，竄升亞軍，僅次於全球運動盛會；國外則有「公鹿隊勇奪暌違50年NBA總冠軍」、及「亞特蘭大勇士隊拿下暌違26年MLB世界大賽冠軍」分別摘下3、4名。國內外各大運動選手刷新紀錄的動態亦入榜，包括「世界網球球王喬柯維奇（Novak Djokovic）第7度登上年終球王」、「旅美棒球好手江少慶成中職選秀狀元，簽下史上最大合約」、以及「足球巨星梅西（Lionel Messi）首度率領阿根廷國家隊奪美洲盃冠軍」，分佔第6、7、8名。

1. 台灣在全球運動盛會奪2金4銀6銅寫史上最佳紀錄 2. 中信兄弟暌違11年稱霸台灣大賽 3. 公鹿隊勇奪隊史暌違50年總冠軍 4. 亞特蘭大勇士拿下隊史暌違26年世界大賽冠軍 5. 日本贏得全球運動盛會棒球首面金牌 6. 喬柯維奇（Novak Djokovic）破山普拉斯紀錄，七度成為年終球王 7. 江少慶成中職選秀狀元 簽下史上最大合約 8. 梅西（Lionel Messi）率領阿根廷奪美洲盃冠軍 9. 美國男籃達成全球運動盛會四連霸 10. 泰山高中奪隊史首座HBL冠軍


【2021年十大台灣運動人物】

全球運動盛會台灣選手霸榜9席，旅美棒球好手張育成是唯一未出戰選手

立下無法跨越的「小戴障礙」，世界球后戴資穎奪十大之冠！

▲2021年度十大運動人物。（Yahoo提供）
▲2021年度十大運動人物。（Yahoo提供）
全球運動盛會讓全民無不慷慨激昂！綜觀「十大台灣運動人物」榜單，出戰東京的台灣選手霸榜9席！榜首由世界羽球球后「戴資穎」摘下，除了勇奪銀牌為台灣搶下史上第一面羽球單打獎牌，更穩坐世界球后寶座，在位超過193周的紀錄立下難以超越的「小戴障礙」。小林同學「林昀儒」技驚四座的桌球表現令人印象深刻，緊接在後獲得亞軍。人氣超夯的柔道男神「楊勇緯」則名列第3，不僅勇奪銀牌，贏得台灣首面全球運動盛會的柔道獎牌，更是首位登上柔道世界排名第一的台灣選手，創下兩項台灣第一人。而五屆元老「莊智淵」孤身奮戰的身影，感動無數球迷，位居第4。

東京金牌組合亦雙雙入榜，搶下第5、6名，分別是改寫抓舉、挺舉及總和等三項紀錄的舉重女神「郭婞淳」、及拍下台灣羽球史上首金的「麟洋配」。完美落地勇奪台灣體操首面獎牌的「李智凱」、踢出銅牌的跆拳道女將「羅嘉翎」、奪銅寫下台灣空手道歷史的小清新「文姿云」亦榜上有名，分別名列第8、9、10名。而旅美棒球好手「張育成」是榜單中唯一非全球運動盛會的出戰選手，身為今年第一個擠進MLB美國職棒大聯盟開幕名單的台灣球員，單季全壘打、安打及打點數都寫下台灣球員在大聯盟的最佳紀錄，擠進第7名。

1. 戴資穎：奪全球運動盛會女單銀牌穩居世界球后 2. 林昀儒：全球運動盛會表現搶眼撼動世界桌壇 3. 楊勇緯：全球運動盛會奪銀登世界排名第一 4. 莊智淵：五屆全球運動盛會元老展現不老鬥魂 5. 郭婞淳：舉重女神破全球運動盛會紀錄奪金 6. 麟洋配：拍下全球運動盛會台灣羽球史上首金 7. 張育成：締造大聯盟台灣球員新紀錄 8. 李智凱：完美落地勇奪全球運動盛會台灣體操首面獎牌 9. 羅嘉翎：最年輕跆拳道女將踢出全球運動盛會銅牌 10. 文姿云：全球運動盛會奪銅寫台灣空手道歷史紀錄

【2021年十大外國運動人物】

日本棒球員悲喜參半：大谷翔平獲選為MLB年度MVP、松坂大輔宣佈引退

全球運動盛會的國際好手引關注焦點，佔榜4席：大坂直美、伊藤美誠、辛度、菲莉克斯

▲2021年度十大運動外國人物。（Yahoo提供）
▲2021年度十大運動外國人物。（Yahoo提供）
至於Yahoo奇摩「十大外國運動人物」榜單，棒壇方面悲喜參半，「大谷翔平」持續在MLB美國職棒大聯盟掀起革命性「二刀流」旋風，投打兼備以全票之姿獲選為年度MVP，登上榜單之冠；而被譽為「平成怪物」的日本名投「松坂大輔」，正式宣佈高掛球鞋，為23年傳奇棒球生涯劃下句點，排名第7。全球運動盛會的國際好手表現成為網友關注焦點，榜單4席全由女性運動員攻佔，包括點燃聖火的日本網球名將「大坂直美」、日本桌球史上第一個單屆包辦3面獎牌的「伊藤美誠」、金牌戰後暖心安慰小戴圈粉無數的印度羽球女將「辛度（Pusarla Venkata Sindhu）」、成為擁田徑項目史上最多獎牌的美國女子好手「菲莉克斯（Allyson Felix） 」等。

NBA球星方面，有今年大放異彩榮登歷史三分球王的勇士隊射手「柯瑞（Stephen Curry） 」、及率公鹿隊贏得暌違50年NBA總冠軍的「安塔托昆波（Giannis Antetokounmpo） 」入榜，位居第2、4名。網球及足球球星動態亦吸引網友熱烈討論，世界網球球王「喬柯維奇（Novak Djokovic） 」橫掃澳洲網球公開賽、法國網球公開賽及溫布頓網球錦標賽冠軍，可惜在美國網球公開賽失足，和年度全滿貫擦肩而過；阿根廷足球巨星「梅西（Lionel Messi）」告別效力21年的巴塞隆納，轉往法甲巴黎聖日爾曼，引起足壇震撼。

1. 大谷翔平：超級二刀流席捲大聯盟 2. 柯瑞（Stephen Curry）：正式登頂成為歷史三分球王 3. 喬柯維奇（Novak Djokovic）：和年度全滿貫擦肩而過的世界球王 4. 安塔托昆波（Giannis Antetokounmpo）：率領公鹿贏得暌違50年總冠軍 5. 大坂直美：日本網球名將為全球運動盛會點燃聖火 6. 梅西（Lionel Messi）：告別巴塞隆納加盟巴黎聖日爾曼 7. 松坂大輔：平成怪物引退告別投手丘 8. 伊藤美誠：東京全球運動盛會包辦金銀銅牌 9. 辛度：印度女將全球運動盛會奪銅 暖心舉動圈粉無數 10. 菲莉克斯（Allyson Felix）：史上最多全球運動盛會獎牌的田徑選手

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