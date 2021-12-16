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國民黨亦提「公投KPI」　民進黨：推公投為自己政治私利

▲國民黨主席朱立倫針對公投的態度與立場百變，引發諸多討論與質疑。（圖／資料照）
▲國民黨主席朱立倫針對公投的態度與立場百變，引發諸多討論與質疑。（圖／資料照）

記者黃宣尹／台北報導

2021-12-16 15:40:35

日前有媒體報導民進黨為了激勵黨公職公投宣講，因而擬定績效獎勵方案，遭到國民黨大肆抨擊，甚至國民黨主席朱立倫更批民進黨都是為了自己私利；現卻傳出國民黨組發會發文給縣市黨部，要求其黨公職積極參與公投各項作為，「參與情形與動員績效」，將列入「未來選舉提名」參考，引發論戰。民進黨立委黃世杰今（16）日下午就對此表示，國民黨嚴以待人、寬以律己，把以前他們黨國不分的想法套用到現在，才會覺得民進黨是執政黨，所以做的事情都是公器私用，而他們是在野黨，甚麼都可以。

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針對國民黨批評民進黨對公投有獎勵方案，現卻被發現國民黨自己內部也有，黃世杰說，國民黨嚴以待人、寬以律己。雖然公投不是選人，但政黨對於議題都會有立場，進一步要求從政黨員響應，這都是正常內規，內部要怎麼做都很合理。

黃世杰說，國民黨自己可能不了解民主政治、政黨運作的狀況，把以前他們黨國不分的想法套用到現在，才會覺得民進黨是執政黨，所以做的事情都是公器私用，而他們是在野黨，甚麼都可以。

黃世杰說，政黨不管有沒有執政，黨跟政府都是分開的，黨內要怎麼去處理，依照民主程序去完成，都是很正常的。國民黨之前批評別人、無的放矢，結果現在火燒到自己了。

一位綠營幹部也對此表示，國民黨之前拿民進黨激勵方案大做文章，批評民進黨將公投打成政黨對決，結果原來國民黨自己也弄了公投KPI，並直接說將列入未來選舉提名參考，國民黨分明又在打臉自己，套用朱立倫罵民進黨的邏輯，國民黨推公投都是為了自己私利。

該幹部指出，從公投成案宣傳的一開始，朱立倫就把1218的公投說是「倒閣公投」、對民進黨政府不信任投票，直到近日，朱立倫在對支持者宣講時，「民進黨獎勵公職的方式站在人民的對立面，國民黨要用民意來懲罰民進黨」，結果國民黨也設公投KPI列為選舉提名參考，到底是誰把決定國家政策、對事不對人的公投弄成政黨對決呢？不就是國民黨嗎？

該綠營幹部說到，這次四項的公投案，國民黨只是為了贏得公投，卻不在乎這幾項公投對於國家的傷害，像是「三接遷移」公投案，連外媒報導有半導體主管擔憂恐重創半導體產業，另外，反美豬公投，不但讓許多工商界的企業主因憂心會影響台灣的國際貿易，與國際區域性貿易組織的參與，紛紛提出示警，也有越來越多股票族感覺受到經濟失去前景的威脅。

該幹部強調，這一次的公投，民進黨不論是總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌等黨公職，在做公投說明宣講時，是就公投議題相關的政策，以及對國家未來發展影響，向民眾說明；而國民黨只是為了贏得公投，不斷用「教訓民進黨」、「投下對民進黨不信任」等政治語言，來對藍營支持者鼓吹投下「四個都同意」，明顯拿公投做政治操作。相較之下，民進黨下軍令狀，是要保住國家，國民黨下集結令，就只是為了政黨政治鬥爭。

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