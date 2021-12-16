國民黨亦提「公投KPI」　民進黨：推公投為自己政治私利

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黃世杰說，國民黨自己可能不了解民主政治、政黨運作的狀況，把以前他們黨國不分的想法套用到現在，才會覺得民進黨是執政黨，所以做的事情都是公器私用，而他們是在野黨，甚麼都可以。
黃世杰說，政黨不管有沒有執政，黨跟政府都是分開的，黨內要怎麼去處理，依照民主程序去完成，都是很正常的。國民黨之前批評別人、無的放矢，結果現在火燒到自己了。
一位綠營幹部也對此表示，國民黨之前拿民進黨激勵方案大做文章，批評民進黨將公投打成政黨對決，結果原來國民黨自己也弄了公投KPI，並直接說將列入未來選舉提名參考，國民黨分明又在打臉自己，套用朱立倫罵民進黨的邏輯，國民黨推公投都是為了自己私利。
該幹部指出，從公投成案宣傳的一開始，朱立倫就把1218的公投說是「倒閣公投」、對民進黨政府不信任投票，直到近日，朱立倫在對支持者宣講時，「民進黨獎勵公職的方式站在人民的對立面，國民黨要用民意來懲罰民進黨」，結果國民黨也設公投KPI列為選舉提名參考，到底是誰把決定國家政策、對事不對人的公投弄成政黨對決呢？不就是國民黨嗎？
該綠營幹部說到，這次四項的公投案，國民黨只是為了贏得公投，卻不在乎這幾項公投對於國家的傷害，像是「三接遷移」公投案，連外媒報導有半導體主管擔憂恐重創半導體產業，另外，反美豬公投，不但讓許多工商界的企業主因憂心會影響台灣的國際貿易，與國際區域性貿易組織的參與，紛紛提出示警，也有越來越多股票族感覺受到經濟失去前景的威脅。
該幹部強調，這一次的公投，民進黨不論是總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌等黨公職，在做公投說明宣講時，是就公投議題相關的政策，以及對國家未來發展影響，向民眾說明；而國民黨只是為了贏得公投，不斷用「教訓民進黨」、「投下對民進黨不信任」等政治語言，來對藍營支持者鼓吹投下「四個都同意」，明顯拿公投做政治操作。相較之下，民進黨下軍令狀，是要保住國家，國民黨下集結令，就只是為了政黨政治鬥爭。