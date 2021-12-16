防疫規格再升級！明年元旦起 進出調查局須接種2劑疫苗
為因應國際疫情以及新型變異株Omicron的威脅，調查局宣佈，自明年元旦起，資安工作站、國家安全維護工作站和調查局本部及生活園區等3區，不分調查官或洽公民眾，進出都須完成2劑新冠疫苗且滿14天的接種，以「小黃卡」正本受查驗，否則須自費提供3日內快篩或PCR陰性證明。
編輯中心／綜合報導
2021-12-16 15:45:34
中央流行疫情指揮中心日前宣佈，自明年元旦起，中央各部會及地方政府權管場所場域的工作人員、從業人員，屬於維持醫療及防疫量能者、高接觸風險工作者、維持國家安全及社會機能正常運作者，以及矯正機關、殯葬場所工作人員等，將強化疫苗接種規範。
據了解，調查局15日時內部公告，自明年元旦開始，資安工作站、國家安全維護工作站的青溪園區、調查局本部及生活園區，不分調查官或洽公民眾，進出者都必須完成2劑接種，並期滿14日，且以「小黃卡」正本受查驗，不接受影品或照片，否則須自費提供3日內快篩或PCR陰性證明。（編輯：林莞茜）
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