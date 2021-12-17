又一國加入抗中聯盟？德國軍艦隔19年再現蹤南海

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11月初泊靠日本後，曾參與監視北韓海上走私交易行動，並與日本海上自衛隊五月雨號護衛艦在關東以南海域進行聯合訓練。12月中旬靠泊沖繩，與海上自衛隊的夕霧號護衛艦在沖繩南方海域執行聯合戰術訓練，之後前往新加坡進行演訓。
德國在梅克爾執政期間被視為歐盟對中國最友善的國家，為了避免進一步刺激中國，巴伐利亞號航行期間刻意避免航經台灣海峽，過去美國海軍進行「航行自由」（freedom of navigation）行動，經常將軍艦航經一些具爭議的島嶼與台灣海峽，中國經常對美軍行動表達強烈譴責。儘管德國釋出善意，但是巴伐利亞號原本計劃泊靠中國上海，卻被中國政府所拒絕。
這也是繼4月法國雷電號（Tonnerre）兩棲攻擊艦編隊、7月英國伊莉莎白女王號航空母艦（HMS Queen Elizabeth）巡航南海後，第3個歐盟國家航經南海。《全球防衛雜誌》採訪主任陳國銘表示，德國是歐洲大國，國防政策可能會影響到整個北約，巴伐利亞號巡航亞太是梅克爾任內所決定的政策，德國新總理蕭茲跟隨前朝政策，歐洲多國派遣軍艦巡航印太，顯示對中國不討人喜的「戰狼外交」之反制，中國只能跟俄羅斯結盟，但是俄方其實也對中國有所提防。
巴伐利亞號為布蘭登堡級巡防艦（Brandenburg Class） 第3艘艦，1994年下水、1996年服役，2010年進行壽命中期性能提升，武裝包括OTO 76快砲、八聯裝MK41Mod3垂直發射器，目前裝備16聯裝北約海麻雀防空飛彈、2具21聯裝MK49 RAM公羊短程防空飛彈發射器、魚叉反艦飛彈等武器。