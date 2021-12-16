用「一帶一路」掩護犯罪？華府智庫：淪中國罪犯撈錢天堂

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這些經濟特區最初是為了給予投資者賦稅的誘因，還有透過盡可能精簡程序、減少干預便於經商條件吸引外資，卻因此成為犯罪溫床。例如寮國的金三角經濟特區（Golden Triangle Special Economic Zone, GTSEZ）與特區主席、中國賭場大亨趙偉（Zhao Wei）就是最惡名昭彰的案例。
不僅美國財政部指控特區主席趙偉利用金三角經濟特區經營販賣雛妓、違法買賣野生動物與毒品；聯合國毒品暨犯罪辦公室（United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC）更稱，趙偉已經把GTSEZ視為他自己的「個人地盤」。
此外，過去被美國財政部列為黑名單、綽號「崩牙駒」（Broken Tooth）的三合會老大尹國駒（Wan Kuok Koi）亦在中國「一帶一路」沿線的經濟特區上擔任要角，尹國駒所投資並擔任主席的東美集團（Dongmei Group），正計畫開發緬甸與泰國交界的賽西港（Saixigang）工業區，還稱要把這個工業區打造成為緬甸的「矽谷」。而過去從事「販毒、非法經營博弈、詐騙、人口販運等罄竹難書的犯罪活動」的主席尹國駒，就被指控「藉由一帶一路倡議合理化他們的作為，以掩護違法罪行」。
報告當中亦指出，許多在湄公河流域從事高風險投資的中國企業，開始向「合法」的中國民營保全公司尋求保護，例如今年12月竣工的中寮鐵路維安服務正是由中國私人保全公司先豐服務集團得標。報告指出，這些保全公司公開的說法是為了保護與一帶一路倡議有關的中國企業利益，實質上則掩護像是尹國駒等與組織犯罪者，得以於駐在國從事軍火生意。