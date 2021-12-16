王力宏恢單洩端倪！隔離獨自縫舊衣　粉絲感慨「太心酸」

王力宏和李靚蕾8年婚姻告終，網友發揮柯南精神，開始抽絲剝繭回顧兩人的社群平台文章，想找出分手原因，甚至回溯到當年宣布戀情的文章，一一發表評論，而上個月王力宏飛往大陸工作，隔離期間秀出自己縫補舊衣的照片，表示「 扣子掉了，自己補」， 網友如今細想，當初他一人縫補衣服，可能是與老婆已經分開，才會缺乏照顧，連衣服都是破的。

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▲王力宏隔離期間縫補衣服，被網友說太心酸。（圖／王力宏微博）

▲王力宏（右二）傳出婚變之後，對外表越來越放縱。（圖／翻攝王力宏微博）

一直被封為宅男的王力宏，雖然年賺數億，卻是極度節儉的人，除了工作場合穿上廠商租借的衣服，私下一件T恤、襯衫可以穿10幾年，被好友陶喆吐槽「連襪子破洞都還不丟」，李靚蕾也抱怨過老公往往投入音樂，就會渾然忘我，老婆說什麼都沒聽見，讓她感覺很受委曲。

而這幾年，王力宏往返大陸工作，李靚蕾要照顧3個小孩，無法常伴左右，關係漸漸疏遠，李靚蕾開始打進上流社會貴婦圈，和關穎、侯佩岑、陳若儀、Janet等人常在IG秀出合照，不是吃美食就是參加貴婦趴，生活相當愜意；反觀王力宏進入疫情期間，開始足不出戶，蓄長鬍、留長髮，頹廢模樣被形容是「台版基努李維」，不再像以前那樣勤加鍛鍊，問粉絲「怎樣才能讓老婆注意到我」，夫妻私生活失去交集，走向兩種不同人生。

▲王力宏疫情期間蓄長髮不修邊幅，直到工作才剃掉鬍鬚。（圖／翻攝王力宏微博）

王力宏上個月赴廈門工作，宣布進入第四次隔離期間，一個人在防疫旅館，沒有老婆李靚蕾相伴，顯得格外孤單，他獨自縫補舊衣照片令人心疼，網友心疼表示「自己縫縫補補，哥啥時候過得這麼心酸過呢？」、「我求求你剪剪頭髮吧！你現在像個被囚禁的瘋婆娘」、「二哥這是穿了多久的衣服，扣子都掉了」，如今離婚訊息曝光，粉絲也發聲鼓勵，「未來依然陪著你一路前行，縫縫補補的人生」。



