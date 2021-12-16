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衛福部臺中醫院中醫科翁淑雯醫師診斷婦女為肝氣不舒、腎陰虚證型，治療需以疏肝解鬱，滋腎養陰為主，在開立中藥四逆散加百合地黄湯治療後半個月，婦女的胸悶已不明顯、腹脹頻率減少，晚上醒來的次數也變少。醫師建議，除了藥物的治療外，民眾也可搭配藥膳、食補等調養更年期的體質。
更年期容易有諸多不適 也可能產生疾病
翁淑雯醫師指出，中醫雖然沒有更年期的病名，但停經前後的諸多症狀會散落於許多病證當中。醫師說明，女性在停經前後常會有心理與生理的改變，例如熱潮紅、頻尿、心悸、焦慮、憂鬱、關節肌肉酸痛、睡眠品質不佳、容易疲倦等諸多不適，雖沒有明確疾病卻又自覺身體不健康。然而，停經期女性也會產生許多疾病，如肥胖、高血脂、骨質疏鬆、心臟血管疾病等發生率也會增加，因此定期健康檢查預防疾病發生，並正視症狀也是需要的。
食補結合藥補 維護更年期健康
對於更年期症狀，中醫除了以藥物調補腎陰與腎陽之外，也可利用簡易的藥膳輔助調理。用食補與藥補結合，正確使用食療藥物，可以維護更年期的健康狀態。如近來天氣轉為寒冷，翁淑雯醫師就建議女性可以來杯溫熱的「豆薑」補補身子。「豆薑」的做法很簡單，只要準備一杯無糖熱豆漿，放入一塊黑糖薑糖或一匙黑糖薑粉均勻攪拌至溶解便可飲用。依《本草綱目》所云：「大豆甘平，令人長肌肉，益顏色」，而現代研究認為大豆含有植物性雌激素，有助於改善女性更年期相關症狀。
為解冬季的寒冷，除了飲品之外，翁淑雯醫師也為更年期女性提供補養調護的「暖心湯」，只要將人參、山藥、枸杞子、薑等簡單藥料放入肉湯或素湯共煮即可，另若胃寒者也可以麻辣湯為底並加入上述藥料一起食用。人參按個人體質寒熱可分別選用高麗參或花旗參。翁淑雯醫師提醒，雖然藥膳可以做為日常調理，但藥料的比例和使用還是要經專業中醫師依個人體質精準調整為妥。
資料來源：健康醫療網 婦女更年期胸悶腹脹 中醫豆薑、暖心湯來調養
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