北市新增本土確診 衛生局：Ct值高應為舊案無傳染風險
新冠肺炎疫情在台灣近日逐漸趨緩，已經超過一個月沒有傳出本土疫情，不過今（16）日台北市新增一例本土確診個案，一名80多歲女性15日因發燒、腹痛等症狀就醫，而在入院檢查治療前PCR篩檢陽性確診。不過該案已打過兩劑AZ疫苗，Ct值很高，研判應是舊案。北市衛生局表示，匡列2名同住家人居家隔離、6人自主健康管理，在社區傳播風險不高。
記者丁上程／台北報導
2021-12-16 17:00:18
台北市衛生局今天下午召開線上視訊記者會，疾管科長張惠美指出，該名本土確診案例案16882為80多歲女性，15日因發燒、腰痛、腹痛等症狀到診所就醫，經評估後須至醫院檢查治療，入院前PCR採檢確診，Ct值39.9，複驗結果Ct值42。
張惠美表示，該案已完成兩劑AZ疫苗接種，目前收治醫院隔離，研判可能是舊案，因此社區傳播風險不高，目前還在進行疫調，且已經匡列同住家人2名居家隔離，1人採檢結果陰性、另1人檢查中，另有6人自主健康管理，2人採檢陰性、4人檢查中。
另針對中研院P3實驗室的案16816確診案例採檢狀況，衛生局方面表示，採檢1493人結果皆為陰性。至於中正區某防疫旅館的2位確診案例採檢，匡列案16859在旅館同樓層房客、相關風險對象共20人，14位採檢陰性，1人陽性（案16870），另5位採檢中，而匡列旅館員工接觸者12人皆陰性。
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