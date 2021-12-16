COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

北市新增本土確診　衛生局：Ct值高應為舊案無傳染風險

▲台北市衛生局16日召開線上視訊記者會，公布本土確診案例與防疫旅館隔離確診的案例狀況。（圖／台北市衛生局提供）
▲台北市衛生局16日召開線上視訊記者會，公布本土確診案例與防疫旅館隔離確診的案例狀況。（圖／台北市衛生局提供）

記者丁上程／台北報導

2021-12-16 17:00:18

新冠肺炎疫情在台灣近日逐漸趨緩，已經超過一個月沒有傳出本土疫情，不過今（16）日台北市新增一例本土確診個案，一名80多歲女性15日因發燒、腹痛等症狀就醫，而在入院檢查治療前PCR篩檢陽性確診。不過該案已打過兩劑AZ疫苗，Ct值很高，研判應是舊案。北市衛生局表示，匡列2名同住家人居家隔離、6人自主健康管理，在社區傳播風險不高。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台北市衛生局今天下午召開線上視訊記者會，疾管科長張惠美指出，該名本土確診案例案16882為80多歲女性，15日因發燒、腰痛、腹痛等症狀到診所就醫，經評估後須至醫院檢查治療，入院前PCR採檢確診，Ct值39.9，複驗結果Ct值42。

張惠美表示，該案已完成兩劑AZ疫苗接種，目前收治醫院隔離，研判可能是舊案，因此社區傳播風險不高，目前還在進行疫調，且已經匡列同住家人2名居家隔離，1人採檢結果陰性、另1人檢查中，另有6人自主健康管理，2人採檢陰性、4人檢查中。

另針對中研院P3實驗室的案16816確診案例採檢狀況，衛生局方面表示，採檢1493人結果皆為陰性。至於中正區某防疫旅館的2位確診案例採檢，匡列案16859在旅館同樓層房客、相關風險對象共20人，14位採檢陰性，1人陽性（案16870），另5位採檢中，而匡列旅館員工接觸者12人皆陰性。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
歷年哪一組韓流元旦戀人最吸睛？

歷年哪一組韓流元旦戀人最吸睛？

繼續作答
即時
推薦閱讀