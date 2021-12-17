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德軍艦巡航南海　學者：南海自由航行預料成常態

▲德國布蘭登堡級巡防艦「巴伐利亞號」（Frigate Bayern）。(圖／德國海軍網站)
▲德國布蘭登堡級巡防艦「巴伐利亞號」（Frigate Bayern）。(圖／德國海軍網站)

記者呂炯昌／台北報導

2021-12-17 09:39:30｜2021-12-17 09:42:06

德國布蘭登堡級巡防艦巴伐利亞號（Frigate Bayern）15日駛入南海巡航，將前往新加坡訪問，成為近20年來首艘在南海航行的德國軍艦。學者認為，德國政府更替後，新政府外交政策對中國較為警惕，預料德國軍艦南海「自由航行」成為常態。

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台灣國際法學會副秘書長，中央警察大學水上警察學系兼任助理教授林廷輝表示，巴伐利亞號去年宣布原訂大概暑假就要來到南海，但是因為德國大選因素，巴伐利亞號延到8月2日才從德國出發，12月才自由航行經過南海，德國新政府政策可能底定，選擇跟美國政策比較接近，與七大工業國（G7）站在一起強調「海洋自由」。

林廷輝表示，德國跟中國關係比較複雜，德國從中國赚取許多外匯，巴伐利亞號原本要停靠上海港，要淡化自由航行的任務，但是遭到中方認為「來者不善」，德國不該與其他國家互相配合而加以拒絕。

林廷輝分析指出，德軍艦前往新加坡，主因是星國購買4艘德製傳統動力潛艦，去年開始陸續交貨，德國在亞太存在軍事產業關係，新政府上台後自由航行南海次數與頻率會增加，因為德國新政府涉外事務官員大部分對中國觀感較不友善，譬如德國新外長貝爾博克（Annalena Baerbock） 一向對中國就沒有好感。

林廷輝進一步表示，德國的「自由航行」政策與美國仍有所差異，德軍艦出發前已強調不會航經周邊國家主張的領海部分，美軍艦則是無害通過其他國家的領海，德國的「自由航行」遵守的是國際海洋法「航行自由」一環，走公海與專屬經濟海域；另外，德國刻意淡化在海洋事務的野心，主因是避免其他國家擔憂德國軍國主義再起。

法國軍艦也在今年4月航行南海，因為越南曾是法國的殖民地，法國也嗅到東南亞的軍售商機，不能只有美國能在區域內賣武器，所以法國在南海事務顯得相當積極，也積極實施自由航行，德國軍艦航行南海也算是被迫採取的措施。

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