德軍艦巡航南海　學者：南海自由航行預料成常態

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林廷輝表示，德國跟中國關係比較複雜，德國從中國赚取許多外匯，巴伐利亞號原本要停靠上海港，要淡化自由航行的任務，但是遭到中方認為「來者不善」，德國不該與其他國家互相配合而加以拒絕。
林廷輝分析指出，德軍艦前往新加坡，主因是星國購買4艘德製傳統動力潛艦，去年開始陸續交貨，德國在亞太存在軍事產業關係，新政府上台後自由航行南海次數與頻率會增加，因為德國新政府涉外事務官員大部分對中國觀感較不友善，譬如德國新外長貝爾博克（Annalena Baerbock） 一向對中國就沒有好感。
林廷輝進一步表示，德國的「自由航行」政策與美國仍有所差異，德軍艦出發前已強調不會航經周邊國家主張的領海部分，美軍艦則是無害通過其他國家的領海，德國的「自由航行」遵守的是國際海洋法「航行自由」一環，走公海與專屬經濟海域；另外，德國刻意淡化在海洋事務的野心，主因是避免其他國家擔憂德國軍國主義再起。
法國軍艦也在今年4月航行南海，因為越南曾是法國的殖民地，法國也嗅到東南亞的軍售商機，不能只有美國能在區域內賣武器，所以法國在南海事務顯得相當積極，也積極實施自由航行，德國軍艦航行南海也算是被迫採取的措施。