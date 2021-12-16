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內幕／柯文哲任內首例！前幕僚「拉拉弟」鄒建威重返麾下

▲前柯文哲市府幕僚「拉拉弟」鄒建威（右一）重回柯文哲麾下，擔任民眾黨國家治理學院副主任。（圖／台灣民眾黨提供）
▲前柯文哲市府幕僚「拉拉弟」鄒建威（右一）重回柯文哲麾下，擔任民眾黨國家治理學院副主任。（圖／台灣民眾黨提供）

記者丁上程／台北報導

2021-12-16 17:59:22｜2021-12-16 18:00:21

由台北市長柯文哲領銜成立的台灣民眾黨，近日來頻頻傳出核心幕僚離職。而在人事更迭的當下，此時傳出「舊人回歸」的消息。過去曾經擔任北市府幕僚、以「拉拉弟」稱號為人所知的鄒建威，現也離開媒體圈重回柯文哲麾下，擔任民眾黨國家治理學院副主任一職。

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過去曾為電視台記者的鄒建威，於2017年時加入北市府媒體事務組團隊，工作內容以柯文哲的隨行幕僚以及媒體聯絡等為主。由於柯文哲在接受媒體訪問時，時常「語出驚人」讓外界覺得不受控，因此都會有隨行幕僚站在身後，只要失言時就會對柯文哲打出暗號。而當時鄒建威提醒柯文哲的方式，就是悄悄拉拉他的衣角，因此也被柯文哲冠上「拉拉弟」稱號。

而在2018年鄒建威接受前民進黨發言人張志豪之邀，加入其議員競選團隊的幕僚行業。當時柯文哲面對媒體訪問時，也直白表示「他是去替好朋友幫忙」並大方給予祝福。而在選戰結束後，鄒建威也輾轉回到媒體圈工作，近日則是因過去也同為媒體圈的好友、民眾黨發言人張清俊之邀，而進入民眾黨擔任國家治理學院副主任一職。

黨內人士透露，由於適逢民眾黨內部分核心幕僚相繼離職，而過去曾經擔任過幕僚的鄒建威，能夠在此時重回麾下，或許多少讓柯文哲感受到「雪中送炭」的感覺，也因此在短暫的會唔過程中，也相當迅速敲定鄒建威的人事案。黨內人士表示，會面的過程中氣氛相當融洽，能夠感受得出柯文哲的喜悅。

而鄒建威在接受《NOWnews今日新聞》訪問時也證實該消息，並表示接下國家治理學院副主任一職，對他來說是一個相當好的機會，並坦言當初會離開柯文哲的幕僚團隊是意料之外，後來回到媒體工作也不是考量之內的事。而針對與柯文哲會面的過程，鄒建威則打趣表示「柯看到我就直接說『啊你怎麼胖那麼多？』害我有些哭笑不得。」

鄒建威透露，當下柯文哲對他說的一個詞讓他印象深刻，就是「君子不器」，希望他在這個單位中能夠自己找到該做的事情。「他也問我來到民眾黨以後有沒有什麼想做的事，包括要不要參選，或者對國家治理學院有沒有什麼規劃。」鄒建威說，對他來講柯文哲和當初沒有什麼不同，領導風格沒有什麼改變，給下屬很大空間，因此也希望自己能在民眾黨內好好做事。

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