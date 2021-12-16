內幕／柯文哲任內首例！前幕僚「拉拉弟」鄒建威重返麾下

我是廣告 請繼續往下閱讀
而在2018年鄒建威接受前民進黨發言人張志豪之邀，加入其議員競選團隊的幕僚行業。當時柯文哲面對媒體訪問時，也直白表示「他是去替好朋友幫忙」並大方給予祝福。而在選戰結束後，鄒建威也輾轉回到媒體圈工作，近日則是因過去也同為媒體圈的好友、民眾黨發言人張清俊之邀，而進入民眾黨擔任國家治理學院副主任一職。
黨內人士透露，由於適逢民眾黨內部分核心幕僚相繼離職，而過去曾經擔任過幕僚的鄒建威，能夠在此時重回麾下，或許多少讓柯文哲感受到「雪中送炭」的感覺，也因此在短暫的會唔過程中，也相當迅速敲定鄒建威的人事案。黨內人士表示，會面的過程中氣氛相當融洽，能夠感受得出柯文哲的喜悅。
而鄒建威在接受《NOWnews今日新聞》訪問時也證實該消息，並表示接下國家治理學院副主任一職，對他來說是一個相當好的機會，並坦言當初會離開柯文哲的幕僚團隊是意料之外，後來回到媒體工作也不是考量之內的事。而針對與柯文哲會面的過程，鄒建威則打趣表示「柯看到我就直接說『啊你怎麼胖那麼多？』害我有些哭笑不得。」
鄒建威透露，當下柯文哲對他說的一個詞讓他印象深刻，就是「君子不器」，希望他在這個單位中能夠自己找到該做的事情。「他也問我來到民眾黨以後有沒有什麼想做的事，包括要不要參選，或者對國家治理學院有沒有什麼規劃。」鄒建威說，對他來講柯文哲和當初沒有什麼不同，領導風格沒有什麼改變，給下屬很大空間，因此也希望自己能在民眾黨內好好做事。