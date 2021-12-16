當心骨折風險指標7中1！如何開源節流遠離骨折？

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根據2021年台灣成人骨質疏鬆症防治之共識及指引，若骨質疏鬆症患者符合下述其中一個條件，則為極高骨折風險族群：
- 骨密度T值低於-3.0
- 最近12個月內發生骨鬆性骨折
- 接受骨質疏鬆症治療中仍發生骨折
- 有多發性骨鬆性骨折
- 服用對骨骼損傷藥物發生骨折，如長期類固醇
- 跌倒風險高或有傷害性跌倒病史的患者
- FRAX®骨折風險極高患者，如10年主要骨質疏鬆性骨折風險>30%、髖關節骨折風險>4.5%
骨鬆治療選擇多 雙管齊下維持骨密度
戴大為醫師提醒民眾，骨質疏鬆症是一種無聲的疾病，建議骨質疏鬆患者可根據上述條件進行比對，若有符合其中一項即為極高骨折風險族群，治療指引建議此類患者可優先選擇接受促進骨質生成藥物治療，以快速增加骨質密度、預防骨折再次發生，患者可主動與主治醫師討論合適的治療療程。
骨鬆藥物大致分為「減少骨質流失藥物」及「促進骨質生成藥物」2大類，前者藥物為抑制蝕骨細胞作用，以防止骨質過度流失，台灣多數骨鬆藥物屬於此類；戴大為醫師說明，過去骨鬆治療以減少骨質流失藥物治療為主，但研究顯示先使用促進骨質生成藥物以快速增加骨密度，後續再使用減少骨質流失藥物以維持骨密度，特別對於極高骨折風險患者，雙管齊下，可達到更好的治療效果。
與醫師討論合適治療 預防骨折發生是關鍵
戴大為醫師分享，他曾收治一位72歲的阿嬤，六年前因跌倒造成髖部骨折，接受骨質疏鬆症治療後隔年中風，行動不便導致骨質流失快速，五年間脊椎接續斷了五次，今年六月初轉院進行骨密度檢查發現T值為-3.9，為極高骨折風險族群。討論後建議使用促進骨質生成藥物治療，目前阿嬤療程已完成半年左右，原先無法站立，至今已能靠助行器走路，並無再發生其他部位骨折。醫師也提醒阿嬤依然屬於極高骨折風險患者，應持續回診並遵從醫囑、持續接受骨鬆治療。
戴大為醫師最後提醒，對於有極高骨折風險的骨鬆患者，最重要的還是持續治療不中斷，只要遵循醫囑，骨鬆是可以被治療的；目前健保給付有不同的促進骨質生成藥物可提供患者選擇，若患者無法確定自己的病況是否適用，建議與主治醫師詢問及討論。完成促進骨質生成藥物療程後，也需與主治醫師一同擬定後續治療方案並遵從醫囑持續治療，才能有良好治療效果，有效避免骨折再次發生。
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