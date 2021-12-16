特企／歐姆龍捐贈百台血壓計　助長者量測血壓保健康！

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台灣高血壓學會名譽理事長王宗道醫師指出「依據2020年台灣居家血壓量測共識，居家血壓值高於130/80 mmHg代表有高血壓」。建議注重飲食、運動等生活型態，也提醒民眾「在家量測的血壓值是評估高血壓最可靠的指標」。建議高血壓患者在家遵循「量血壓722」原則：連續7天測量、每天早晚2個時段量測、每個時段量測2次血壓再取平均值。同時搭配血壓紀錄功能的APP，就能有效幫助醫師診斷正確血壓值。
自1973年上市第一台歐姆龍血壓計，如今全球超過110個國家皆可見歐姆龍的身影，致力協助民眾監測血壓。在今年5月達成全球銷售3億台的里程碑，而在台灣，歐姆龍血壓計更是連續10年榮獲消費者理想品牌第一名的殊榮。
歐姆龍秉持企業社會責任，於2020年4月起推出集點樂活動，開放會員以點數兌換捐贈金額，每月皆捐款2萬元給社會公益團體，至今已累積逾新台幣40萬元。不僅主動回饋社會，更號召會員一同關懷弱勢族群。
台灣歐姆龍健康事業長期致力於血壓產品的開發、革新，大力推廣居家血壓量測的重要性並關懷社會弱勢，在全球仍壟罩COVID-19的疫情當下，未來也將持續推展健康管理的服務整合技術及設備，目標實現「零心血管疾病事件」的企業願景。
台灣歐姆龍健康事業官網：https://www.omronhealthcare.com.tw/
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