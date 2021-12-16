國民黨為難侯友宜表態公投立場 鄭文燦：朱立倫要道歉
關於新北市長侯友宜對公投四大案發布千字文，桃園市長鄭文燦說，侯也有為難的地方，新北市要接受核四，然後要三接到台北港，這對新北市非常不好，因為會影響到蠻多事情，桃園都承擔三接跟藻礁共存，已經處理好，也是台灣未來能源轉型重大方案。
記者黃宣尹／台北報導
2021-12-16 17:31:14
鄭文燦說，如果國民黨要為難侯，應該要請國民黨主席朱立倫先道歉，因為朱立倫原來立場跟侯一樣，雙方過去立場是一致的「三接上，核四下」，是朱立倫變了，鄭最後酸說，「朱立倫主席、朱立倫市長意見剛好不一樣」。
先前國民黨也逼迫宜蘭縣、台中市表態公投立場，最後宜蘭縣長林姿妙認為無法支持重啟核四，台中市長盧秀燕也說不贊成，讓國民黨內部陷入團隊矛盾。鄭文燦表示，國民黨整個是被戰鬥藍綁架，也被前總統馬英九綁架，朱立倫本身可能因為黨主席投票結果不漂亮，被亞粉（支持台大政治系教授、孫文學校校長張亞中粉絲）嚇到，所以國民黨現在是極端派的意見主導國民黨，只有公投結束，假設不同意票大於同意票，國民黨才會醒過來，他們才會知道走極端杯葛路線是錯的。
民進黨新北市議員戴瑋姍則表示，侯友宜發千字文的時候，臉書留言區域藍營支持者罵聲比綠營支持者多，因為大家會覺得失望，過去支持這些藍營支持侯友宜，為什麼在整體黨的政策上隱約沒有想要跟我們站在一起，從這些現象來看，「是國民黨需要侯友宜，不是侯友宜需要國民黨」。