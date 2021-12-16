巷仔內／核心幕僚幾乎全洗牌　柯文哲為何總是留不住人？

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也因此在事件的抉擇上，柯文哲多半沒有自己的主見，多數是依靠周圍的人提供意見。而在柯文哲的決策圈隨著民眾黨成立後逐漸擴大，會向柯文哲獻策的人也與日俱增，最經典的例子莫過於柯文哲的「民間國師團」。
2020年總統大選前夕，當時柯文哲尚未成立政黨，若要以無黨籍身份投入總統大選，必須於2019年向中選選提出申請並繳交保證金。而在期限最後一天，一群號稱柯文哲民間友人的「國師團」從南部北上，更兵分二路將柯文哲的父母先送往中選會，準備進行總統參選相關登記，另一路人馬則直闖市府11樓市長辦公室，打算勸進柯文哲投入總統大選。
而在保證金、副總統人選都準備好的情況下，柯文哲甚至還真的一度起心動念想要參選，讓市府內部幕僚大為訝異，而為了阻擋柯文哲前往登記，幕僚甚至得出動人牆，將柯文哲包圍在11樓內。最後則是由當時的市長辦公室主任動之以情勸說，甚至不惜以辭職相逼，才讓柯文哲打消參選念頭。
而現在再回顧當時情況，柯文哲當時既沒有政黨奧援，也沒有充足的資金，更沒有厚實的基層實力，在藍綠兩黨的夾殺之下，恐怕只會面臨邊緣化的結果，政治生命也會提早折損。不過最讓幕僚覺得心力交瘁的，莫過於在這樣的情況下，柯文哲竟然還真的一度被「民間國師團」給說服參選，由此可知柯文哲自身的判斷能力，有多容易會隨著外界所起舞。
打仗時所倚靠的，除了士兵衝鋒陷陣外，主帥的指揮也相當重要。若主帥只會「風往哪吹、就往哪倒」，或者輕易聽信來路不明的傳言就以此指揮部隊，恐怕只會演變成「將帥無能、累死三軍」。而若是「累死三軍」的戲碼重複上演，柯文哲身邊的幕僚，恐怕還會繼續心灰意冷離開，最終只會淪為「劣幣逐良幣」的衰敗情況。