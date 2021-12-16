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公投、核四立場反覆　鄭文燦轟朱立倫「川劇政治變臉」

▲桃園市長鄭文燦批評，國民黨主席朱立倫立場反覆，堪稱川劇政治變臉最好例子。（圖／民進黨提供）
▲桃園市長鄭文燦批評，國民黨主席朱立倫立場反覆，堪稱川劇政治變臉最好例子。（圖／民進黨提供）

記者黃宣尹／台北報導

2021-12-16 17:40:16

國民黨主席朱立倫對於核能問題立場反覆，引發論戰。桃園市長鄭文燦砲火猛烈，直指朱就像「川劇變臉，政治變臉」，鄭文燦也替現任新北市長侯友宜因為公投遭國民黨內圍剿說話表示，「如果國民黨要為難侯市長，應該要先請朱立倫先道歉」。

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鄭文燦上節目被問及，如何看待國民黨過去與現在的行為是否不一？鄭文燦批評，「這就是川劇變臉，政治變臉」，以前（前新北市長）朱立倫也有講「沒有核安就沒有核四」，因為核四不安全；現在朱立倫又說台灣要核電核四要重啟，會讓人質疑「哪一個朱立倫才是真的？」至少要有說法，川劇政治變臉最好例子就是他。

鄭文燦也火力全開表示，前總統馬英九執政時核四是停建，並沒有拿到安全運轉執照，是直接封存，測試未完成，馬英九明知道，卻說核四已經挖了一個大山洞放核廢料，他任內8年沒有把核一核二任核廢料運到一個貯存場都在廠區，而且新北市政府乾式貯存場擴建執照也沒有給，因為他怕核廢料留在新北，所以從朱立倫到侯友宜也沒有處理核廢料。

「這也是侯友宜反對原因」，鄭文燦說，核廢料難處理，難道能把它放在核一核二嗎？當地居民可能無法接受，問題從馬英九到朱立倫態度前後一百八十度不一樣。鄭也透露，某一位經濟部長曾跟他說，「用電沒有藍綠，北部缺電會有限電的風險，台灣半導體產業是高耗電，要留住台灣半導體，所以請我一定要支持廢核」，朱立倫好像不用考慮用電？

另外，反美國萊豬議題通過，許多專業學者認為將影響台灣國際貿易，鄭文燦大酸國民黨說，「朱立倫如果講說美豬是毒豬肉，那9年前馬英九開放毒牛肉，台灣人吃40萬頓，他應該是去罵馬英九啊！」

鄭文燦表示，國際貿易不是健康問題，不是食安問題，是國際貿易標準的問題。鄭舉例，美國賣蘋果手機有少一個功能嗎？賣台灣櫻桃、蘋果，每次華航貨機都載運櫻桃，美國有賣爛的嗎？雙方都是需要驗收的，任何物品都是同一標準。

鄭文燦表示，這會讓美國人想不通，全世界都通用標準，為什麼台灣的國民黨要拒絕，這就是對台美之間設一個大路障，這是破壞台美關係，所以這形同反美，這蠻嚴重的。「美國人難道不懂嗎？當然懂，所以朱立倫說不反美，他把美國人當三歲小孩？」，簡直破壞台美關係，拒絕就是會變成「國際孤兒」。

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