國民黨亦提「公投KPI」　張廖萬堅：論述毫無章法

日前有媒體報導民進黨為了激勵黨公職公投宣講，因而擬定績效獎勵方案，遭到國民黨大肆抨擊，甚至國民黨主席朱立倫更批民進黨都是為了自己私利；現卻傳出國民黨組發會發文給縣市黨部，要求其黨公職積極參與公投各項作為，「參與情形與動員績效」，將列入「未來選舉提名」參考，引發論戰。民進黨立委張廖萬堅今日向《NOWnews今日新聞》記者表示，這就代表國民黨為反對而反對，論述毫無章法，到底是要批評自己還是批評別人？
記者黃宣尹／台北報導
2021-12-16 17:54:00｜2021-12-16 17:54:32
針對國民黨批評民進黨對公投有獎勵方案，現卻被發現國民黨自己內部也有，張廖萬堅說，這凸顯國民黨整個毫無章法，一切都是先罵、先抹黑再說，這會讓人感覺就是為反對而反對，講別人結果自己也做。
張廖萬堅說，這是黨內部的機制，如果國民黨認為不對，那為甚麼自己也要做，罵完又訂一個規則，這就是反對而反對、為批評而批評，且批評毫無章法，完全看不清楚這個政黨的論述，連批評都不知道到底是批評自己還是別人。
民進黨立委黃世杰也對此向記者說，國民黨嚴以待人、寬以律己。雖然公投不是選人，但政黨對於議題都會有立場，進一步要求從政黨員響應，這都是正常內規，內部要怎麼做都很合理。
黃世杰說，國民黨自己可能不了解民主政治、政黨運作的狀況，把以前他們黨國不分的想法套用到現在，才會覺得民進黨是執政黨，所以做的事情都是公器私用，而他們是在野黨，甚麼都可以。
黃世杰說，政黨不管有沒有執政，黨跟政府都是分開的，黨內要怎麼去處理，依照民主程序去完成，都是很正常的。國民黨之前批評別人、無的放矢，結果現在火燒到自己了。