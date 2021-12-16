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提5論述說服國人！蔡英文籲不同意「反美豬公投」

▲蔡英文提出5論述呼籲國人不同意反美豬進口。（圖／翻攝自蔡英文臉書）
▲蔡英文提出5論述呼籲國人不同意反美豬進口。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

記者黃宣尹／台北報導

2021-12-16 18:05:13

距離公投倒數48小時，總統蔡英文今（16）日在臉書針對美豬議題提出「為避免衝擊台灣經濟、讓台灣產業更有競爭力、拓展國際經貿布局、政府會做好食安把關、避免鎖回中國單一市場」等5個論述，呼籲國人在反萊豬公投投下不同意票。

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蔡英文說，這幾天，財經界及產業界專業人士紛紛站出來，警示反美豬進口若通過，不只影響台灣加入CPTPP，更將衝擊國內經濟及股市面。這證明了美豬進口不是食安問題，而是貿易問題和經濟問題，應該從這個角度來思考如何投票。

蔡英文接著說，台灣有許多以出口為導向的傳統產業，至今仍然受到關稅及非關稅障礙的阻礙。若台灣成功加入CPTPP，勢必為台灣產業取得關稅及投資優勢，也更有競爭力。這樣可以讓台灣產業有更好的籌碼跟世界各國做生意，這是關鍵的時刻。

蔡英文說，台美自由貿易協定與CPTPP，是讓台灣脫離國際經貿被孤立，最重要的2件事。進一步開放美豬，更是關鍵中的關鍵。因此，若公投後改變了美豬進口政策，會讓其他國家解讀為台灣對外貿易政策的不穩定性，甚至也不利台灣產業對外布局。

蔡英文表示，食安是科學問題，科學上，專家表示只要符合CODEX國際標準，就不會威脅到健康。也沒有人會1天吃6碗豬肝湯。馬政府開放美牛9年來，也已經證明符合標準、經過政府把關的美牛，不會造成食安的問題。符合標準的美牛可以吃美豬也可以吃。

蔡英文也說，比起其他國家，台灣拓展國際空間的道路更坎坷，因為我國有一個鄰居，全力阻擋台灣走向世界、限制台灣的生存。也因為這樣，台灣更需要走出國際，在經貿措施、產業競爭力上要更加努力，才能克服中國在貿易上的威脅，成為一個更自由、更繁榮的國家。台灣人不能讓公投結果變相造成台灣經濟只能倚賴中國。

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