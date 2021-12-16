提5論述說服國人！蔡英文籲不同意「反美豬公投」

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蔡英文接著說，台灣有許多以出口為導向的傳統產業，至今仍然受到關稅及非關稅障礙的阻礙。若台灣成功加入CPTPP，勢必為台灣產業取得關稅及投資優勢，也更有競爭力。這樣可以讓台灣產業有更好的籌碼跟世界各國做生意，這是關鍵的時刻。
蔡英文說，台美自由貿易協定與CPTPP，是讓台灣脫離國際經貿被孤立，最重要的2件事。進一步開放美豬，更是關鍵中的關鍵。因此，若公投後改變了美豬進口政策，會讓其他國家解讀為台灣對外貿易政策的不穩定性，甚至也不利台灣產業對外布局。
蔡英文表示，食安是科學問題，科學上，專家表示只要符合CODEX國際標準，就不會威脅到健康。也沒有人會1天吃6碗豬肝湯。馬政府開放美牛9年來，也已經證明符合標準、經過政府把關的美牛，不會造成食安的問題。符合標準的美牛可以吃美豬也可以吃。
蔡英文也說，比起其他國家，台灣拓展國際空間的道路更坎坷，因為我國有一個鄰居，全力阻擋台灣走向世界、限制台灣的生存。也因為這樣，台灣更需要走出國際，在經貿措施、產業競爭力上要更加努力，才能克服中國在貿易上的威脅，成為一個更自由、更繁榮的國家。台灣人不能讓公投結果變相造成台灣經濟只能倚賴中國。