房市／北市產業用地難求　2022精華地段標的釋出引關注

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由於北市精華地區土地開發近飽和，預計明年3月將有兩筆土地釋出，預估將廣受市場矚目。信義全球資產公司說明，兩筆土地分別是位於內湖文德段科技工業區B區土地，面積約543.8坪，距未來環狀線Y34站350米、TESLA特斯拉內湖服務中心周邊，坐擁捷運東環段增值紅利。值得注意的是，該筆標售底價核算中，以每坪108萬開價釋出，價格極具吸引力。
另一筆則是位於中正博愛特區完整基地，面積約281.3坪，鄰東吳大學城區部、清華幼稚園，近文化大學推廣教育中心，區域內文教行政機關遍設。其土地使用分區為行政區，核定標售底價2.99億元，底價拆算約106萬元，以法定容積率400%估算容積每坪單價約26.5萬，相較多年前文化大學以4.2億購入周邊教育推廣部使用287.7坪基地單價約145萬，屬誠意底價設定。未來西區門戶計畫重大建設帶動增值潛力，幼稚園、社教設施等相關類別，是選擇進駐北市核心區位的唯一機會。
歐人彰副總經理表示，信義全球近年曾受委託標脫、代理取得台北金融中心辦公（20.07億）、太平洋商業大樓（14.2億）、長春金融大樓（37.6億）、長虹新世代總部（37.67億）超過百億商用物業，此次標售考量投標對象為實際之傳產、科技、文教類使用人，而不是投標常客金融機構投資人或建設公司，因此，特別安排跳脫市場傳統標售模式，透過標售全房產新商業模式，整合信義服務資源以及客戶大數據，精準找到符合個案條件需求的自用企業主，藉由專屬經紀人員協助下參與投標，充分了解與解說務業特性，創造客戶與未來投標人最大價值。
信義全球資產公司也表示，2020-21疫情已讓信義全房產通路發揮實力，全房產2.0通路在線上賞屋的加持下，透過線上廣告、線上導覽、線上直播，讓代銷個案創造高效業績與精準來人成交比，年度大案如德杰羽森、永康麗莊、陸江蒔莊、寶舖CARE等個案已完美結案，信義全球資產結合全房產各項通路運用於標售市場，將再開啟新趨勢。