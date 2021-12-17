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房市／北市產業用地難求　2022精華地段標的釋出引關注

▲北市總部與產業需求殷切，但精華區位土地開發已近飽和，以內湖科學園區土地開發率為例，西湖段、文德段土地開發率均逾9成。（圖／NOWnews資料照片）
▲北市總部與產業需求殷切，但精華區位土地開發已近飽和，以內湖科學園區土地開發率為例，西湖段、文德段土地開發率均逾9成。（圖／NOWnews資料照片）

生活消費中心/綜合報導

2021-12-17 08:30:00

北市總部與產業需求殷切，但精華區位土地開發已近飽和，以內湖科學園區土地開發率為例，西湖段、文德段土地開發率均逾9成，發展較遲的舊宗段開發率也達84%。一地難求也讓成交價格屢創新高，根據實價登錄，近年指標性個案的土地單價行情都在110至160萬以上。信義全球資產公司指出，明(2022)年確定將有兩筆精華地段標的釋出，由於行情及地段條件佳，預估將極具吸引力。

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信義全球資產公司副總經理、美國認證商業不動產投資師CCIM歐人彰分析，內科土地開發率，西湖段及文德段分別是92%及94%，即便發展較遲的舊宗段，近年因吸引量販業者、大型企業總部進駐，例如信義全球去年引介進駐的萬海航運，目前開發率也已達84%。目前西湖段土地單價行情達160萬以上，舊宗段土地每坪120萬以上，台達電2018年曾以每坪土地單價205萬元買下文德段土地，潭美段土地每坪也在130萬以上。

由於北市精華地區土地開發近飽和，預計明年3月將有兩筆土地釋出，預估將廣受市場矚目。信義全球資產公司說明，兩筆土地分別是位於內湖文德段科技工業區B區土地，面積約543.8坪，距未來環狀線Y34站350米、TESLA特斯拉內湖服務中心周邊，坐擁捷運東環段增值紅利。值得注意的是，該筆標售底價核算中，以每坪108萬開價釋出，價格極具吸引力。

另一筆則是位於中正博愛特區完整基地，面積約281.3坪，鄰東吳大學城區部、清華幼稚園，近文化大學推廣教育中心，區域內文教行政機關遍設。其土地使用分區為行政區，核定標售底價2.99億元，底價拆算約106萬元，以法定容積率400%估算容積每坪單價約26.5萬，相較多年前文化大學以4.2億購入周邊教育推廣部使用287.7坪基地單價約145萬，屬誠意底價設定。未來西區門戶計畫重大建設帶動增值潛力，幼稚園、社教設施等相關類別，是選擇進駐北市核心區位的唯一機會。

歐人彰副總經理表示，信義全球近年曾受委託標脫、代理取得台北金融中心辦公（20.07億）、太平洋商業大樓（14.2億）、長春金融大樓（37.6億）、長虹新世代總部（37.67億）超過百億商用物業，此次標售考量投標對象為實際之傳產、科技、文教類使用人，而不是投標常客金融機構投資人或建設公司，因此，特別安排跳脫市場傳統標售模式，透過標售全房產新商業模式，整合信義服務資源以及客戶大數據，精準找到符合個案條件需求的自用企業主，藉由專屬經紀人員協助下參與投標，充分了解與解說務業特性，創造客戶與未來投標人最大價值。

信義全球資產公司也表示，2020-21疫情已讓信義全房產通路發揮實力，全房產2.0通路在線上賞屋的加持下，透過線上廣告、線上導覽、線上直播，讓代銷個案創造高效業績與精準來人成交比，年度大案如德杰羽森、永康麗莊、陸江蒔莊、寶舖CARE等個案已完美結案，信義全球資產結合全房產各項通路運用於標售市場，將再開啟新趨勢。
 

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