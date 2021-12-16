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BY2妹衰躺槍「當王力宏小三」　急發聲還原親密照真相

▲爆料者自稱是BY2成員閨密，投稿「YUMI被王力宏欺騙感情」。（圖／BY2工作室微博）
▲爆料者自稱是BY2成員閨密，投稿「YUMI被王力宏欺騙感情」。（圖／BY2工作室微博）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-12-16 18:53:51｜2021-12-16 19:04:19

王力宏宣布離婚後，網友今（16日）投稿爆料公社，表示是BY2成員YUMI的閨密，直指王力宏跟李靚蕾交往期間騙砲YUMI，YUMI不知成了第三者，爆料者坦言身為YUMI的好友看不下去，決定出面揭發王力宏惡行，並上傳王力宏跟YUMI的合照，謠言遭王力宏經紀公司反駁，BY2公司稍早也發聲明駁斥，解釋合照緣由並決定採法律途徑應對，而該爆料者現已把爆料文刪除。

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▲網友爆料王力宏慣性約砲，公司回應將採取採取法律程序。（圖／翻攝爆料公社臉書）
▲網友爆料王力宏慣性約砲，公司回應將採取採取法律程序。（圖／翻攝爆料公社臉書）
BY2工作室發聲明表示：「近日，部分網路用戶在網路平台公然散布關於BY2的不實訊息，內容涉及『冒充YUMI閨密散布謠言惡意中傷BY2事宜』等，利用拍攝於王力宏2013年演唱會的公開慶功宴上的朋友合照，並只截取了兩人單獨部分的照片加以造謠傳播。此類不實訊息一經發布即引起不明真相的社會公眾肆意轉載，使得廣大公眾及媒體產生錯誤認知，已嚴重損害BY2的名譽。」

公司再說：「為澄清事實，本工作室嚴正聲明如下：本工作室嚴厲譴責相關謠言的散布者，敬請相關網路用戶以及媒體停止傳播相關不實訊息。關於惡意中傷的部分，以及不實的指控及報導，我們會立即採取法律程序！特此聲明。」

▲BY2工作室發聲明反駁謠言。（圖／BY2工作室微博）
▲BY2工作室發聲明反駁謠言。（圖／BY2工作室微博）
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