詹宏志送狀元餅給PChome員工　自嘲識人不明

（中央社記者吳家豪台北16日電）PChome網路家庭董事長詹宏志日前遭爆涉嫌協助對立委高嘉瑜施暴的林秉樞向媒體關說，更傳出曾送狀元餅給林秉樞。今天詹宏志送狀元餅給網家員工分享，在小卡片中自嘲「識人不明」，也感謝員工在這段時間給他的安慰與支持。
中央社
2021-12-16 21:07:47｜2021-12-16 21:07:57
詹宏志在發給員工的小卡片中表示，由於「我識人不明（細節以後有機會再說吧）」，捲進巨大的新聞風暴，可能也害網家員工在工作上的努力都被模糊，「我真的覺得很抱歉」。
詹宏志說，正當他心情沮喪之際，在擁擠的電梯裡，有同事在他背後喊「老闆加油！」，然後又有一個人發聲，「老闆，為什麼我們沒有餅」。
詹宏志直言，很感謝員工的溫情，也提醒了他，為什麼送餅給壞人，卻沒送餅給自己的同事？「江湖雖然險惡，但無辜的狀元餅真的很好吃呀」。
他特別提到，二崙佳美在PChome商店街開店已經十多年，這家店的狀元餅是他常拿來送人的分享之物，連出國都帶著它當伴手禮。雖然有較小的個人獨享版本，但他覺得古早的大餅型式比較好吃，因此送給網家員工在辦公室分享。
在小卡片最後，詹宏志也向網家員工致歉，同時感謝員工這段時間給他的安慰與支持。（編輯：楊凱翔）1101216