白冰冰頂6公斤后冠自嘲「媽祖出巡」 揪2大女神增添美感
中視為了陪伴觀眾歡喜迎新年，再度精心自製大型除夕特別節目《虎虎生風旺旺年》，邀請台內招牌節目《我愛冰冰Show》主持人白冰冰、陽帆、台一線，與《飢餓遊戲》孫協志、王仁甫、許孟哲、「豆花妹」蔡黃汝、峮峮共同主持，還有超過30位的藝人參與錄影，看點滿滿。值得注意的是，白冰冰這次以一身華麗秀服登場，展現天后氣勢，宛如媽祖出巡，頭頂6公斤的金色后冠，氣場強大。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-12-16 20:03:12
白冰冰去年1女搭6男，但今年則加入2位「飢餓女神」一起同樂，她笑說：「今年畫面真漂亮，多了2朵鮮花。」陽帆則透露：「跟往年的心情完全不同。」他曾和豆花妹一起主持節目，所以完全不陌生，對於峮峮的陽光舞蹈也印象深刻：「有了2位女生加入《飢餓遊戲》一定讓3位男生更加熱情。」這點王仁甫也很認同：「因為男生就會拚得你死我活，有了女生之後，我們就想說對她們盡量憐香惜玉一點。」峮峮一聽馬上反駁：「哪有！」豆花妹也搭腔：「我好像覺得沒有欸！」
孫協志、王仁甫、許孟哲、蔡黃汝、峮峮剛推出《飢餓遊戲》紀念單曲，5人將在節目中首度合體演唱，孫協志表示：「和大家一起排練完成作品，就有種40幾歲還組新團的感覺。」當被媒體問到像是回到以前5566的感覺嗎？許孟哲笑說：「56不是這種感覺。」因為以前的訓練實在太辛苦，孫協志打趣說：「那感覺比較像地獄。」