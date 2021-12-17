巷仔內／孤島無援！台灣在南海議題的困境

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馬政府執政時期，兩岸關係和緩，我國與菲律賓爆發漁業糾紛，但是兩岸也沒在南海議題上合作。到了2016年民進黨開始執政，兩岸關係急轉直下，兩岸不僅沒合作空間，共機甚至逼近我國在南海控制的東沙島。這是台灣在南海的政治困境。
我國在南海更面臨嚴峻的軍事困境。目前我國控制南海東沙與太平島，周邊則是虎視眈眈的中國與越南軍隊。在兩蔣掌權時期派遣陸戰隊駐守，到了李登輝時期改由海巡署駐守，由於兩島距離台灣遙遠、地形又幾無屏障可守，一旦遭遇入侵，官兵只能與島一起共存亡，所以國防部長邱國正勉勵東沙官兵「我死則國生」，不是玩笑話。
東沙島雖然距離台灣高雄約440公里，島上有200多名完成陸戰隊訓練的海巡官兵駐守。不過，東沙島上資源匱乏，若發生戰事，台灣本島的戰力難以適時支援，僅能靠島上過去陸戰隊駐守時興建的防禦工事，以及機槍、迫砲與火箭彈等武器防禦。太平島距離台灣1600公里同樣是「易攻難守」，一旦發生戰端由於空軍戰機航程無法抵達，海軍船艦在缺乏戰機掩護下，面對周遭國家攻擊恐凶多吉少。
以目前東沙與太平島的防禦武器，面對登陸的氣墊船、登陸艇、輕裝甲的兩棲戰車能夠起到抵禦效用，但礙於美國不允許在兩島上設置刺針防空飛彈，一旦敵軍出動戰機、攻擊直升機從空中突擊，勢必難以防禦。
在東沙，中國是假想敵；在太平島，越南是挑釁者。面對這兩國蠢蠢欲動，不斷強化南沙控制島礁的軍事建設，恐怕除了島上守衛的海巡官兵要抱持必死決心外，國安高層與國防部更該擬定多項應變計畫，以因應可能的奪島戰事發生。