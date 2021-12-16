傳在捷運站外遭韓粉攻擊！焦糖陳嘉行還原事發經過

四大公投即將在本週六登場，今（16）日晚間卻傳出，宣佈參選民進黨士林北投選區議員的「焦糖」陳嘉行，在北投石牌站短講時遭人攻擊，桃園市前民進黨議員王浩宇稱攻擊者為前高雄市長韓國瑜的粉絲，對此，陳嘉行稍早發文還原事情經過。
編輯中心／綜合報導
2021-12-16 22:57:18
陳嘉行表示，他今日下午到捷運石牌站出口外進行公投短講，但疑似是公投日逼近，讓藍白粉的的情緒不穩定，有位韓粉大姐就走到他面前踢他的板子，然後吼「你為什麼可以講『不同意』！？」，接著他也說他為什麼講不同意，但大姐持續說「不准說不同意」，還說要叫警察來把他趕走，他也說好，但沒想到大姐下秒就用雙手把他的立板撕開，當下的他有點嚇到，畢竟站在街上這麼多次、第一次遇到直接動手動腳的。
陳嘉行要大姐冷靜，並強調「立場不同沒關係」，跟他說不能有這種暴力行為這種暴力行為，結果就被大姐罵是「1450」，還說收了民進黨的錢，而他則回應，大家都知道他的確是1450，但他只有捐錢給民進黨，沒收過民進黨一塊錢，但大姐仍持續罵，還說他收了一個月20幾萬才講四個不同意。
陳嘉行說，後來大姐去找了警察，一回來又把他的立牌推倒，又跟旁邊的人講他被欺負，不斷跳針，讓他不知道該如何處理，好險好險旁邊有位女士幫忙勸大姐回家，他真心感謝。
陳嘉行還說，這位大姐有個論點是「投四個不同意，電費一個月變3萬！」，他心想是誰這樣說，後來一查發現是台北市長柯文哲，他也相當質疑，到底是怎麼算才能把三接天然氣通過電費變三萬？他最後表示，他不會介意大姐來嗆聲，但他也拜託藍白陣營，不要誤導支持者。（編輯：林莞茜）