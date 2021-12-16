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「義民護台灣」公投宣講列車 開抵竹縣關西太和宮

▲「義民護台灣」公投宣講列車，今晚開抵竹縣關西太和宮。（圖／民進黨客家部提供）
▲「義民護台灣」公投宣講列車，今晚開抵竹縣關西太和宮。（圖／民進黨客家部提供）

記者蔡孟尚/綜合報導

2021-12-16 22:15:17

距離1218公投倒數兩天，民進黨客家部「義民護台灣」最終場今（16）日來到新竹關西太和宮，活動邀請副總統賴清德全程以「海陸腔客語」說明公投議題，現場民眾也以客語鼓勵並報以掌聲，賴清德感謝鄉親的支持，現場互動熱烈。新埔義民廟董事長林光華也呼籲鄉親，要發揮義民爺精神，團結起來，投下四個不同意！

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活動由前議員嚴永秋、連忠進代表、葉來富代表、葉明璋里長、行政院顧問黃源慶共同發起，邀集民眾參加，現場逾300位民眾高唱客家本色，並且在最後喊「四個不同意」！

賴清德全程使用海陸腔說明四個公投的重要性，他表示，客家鄉親非常團結、敢拚敢衝，保衛家園的義民精神，就是團結，愛民愛鄉，請鄉親集結彼此的力量，一起來保護家園，守護台灣！民眾不時熱情掌聲，或是給予客語提示，最後副總統笑說，下次來就會唱歌了。

身為醫師公會理事長的立法委員邱泰源呼籲，除了露出手臂施打疫苗，更是要在1218拿出一臂之力，投下四個不同意。新竹縣議員吳傳地，本來公投是展現民意最好的制度，但是國民黨卻操弄成政黨對決。新竹縣議員張珈源說更強調，公投四個議題都是假議題，我們不能讓國民黨的詭計得逞。

新埔義民廟董事長林光華說，不能讓國民黨來亂，加上四個議題對臺灣的未來有很大的影響，臺灣的經濟要發展，環境要安全，貿易要前進，民主要守護，現在也是我們發揮義民爺精神的時候，團結起來，投下四個不同意。新竹縣黨部主委彭瑞德，邀請黨公職一同上台，呼籲民眾我們要「國泰民安」，需要請大家幫忙投下不同意。

客委會主委楊長鎮，我們台灣的經濟常跟韓國比較，這兩年國民所得我們確定會超越韓國，但主委強調，為了國家經濟貿易穩定，萊豬公投若卡關，我們的經濟不能前進，萊豬開放不會影響我們的生活，但不開放萊豬我們的經濟發展還有就業機會就一定會受到影響，主委強調這題一定要請鄉親投下不同意。

現場還有許多地方團體一同來響應1218四個不同意，並帶來精彩的表演活動，包含百樂門音樂玩家協會、石岡社區舞蹈班、鹹菜甕合唱團、石岡社區鐵馬社與東光舞蹈社，現場氣氛熱鬧，呼籲鄉親呼朋引伴，年滿18歲的民眾，1218台灣隊站出來，一起投下四個不同意。

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