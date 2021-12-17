巷仔內／房價、物價齊飆漲　央行為何還不升息？

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這個狀況也不是只有台灣，在市場資金過多之下，總要想辦法去化提高報酬，尤其美國實施量化寬鬆（QE）後，國際資金到處流竄，哪裡有高報酬就往哪裡去，美國房價也持續上漲，加上又碰上美中貿易戰爆發，台商重新檢討全球布局，政府趁勢鼓勵台商回台投資，大量資金湧入，不僅推升台股，也讓房市更加熱絡。
也因此，有部分聲音認為央行應該要升息，至少提高投資客炒房的成本，只是如同匯率一樣，升息也是兩面刃，雖然可提高炒房成本，但對於龐大的自住房貸戶來說，利息提高，每月負擔也加重，在房貸增加、物價也漲，但薪水卻漲不多之下，生活壓力更大。此外，這波房價上漲，除了炒房推升之外，剛性需求也在，加上預期房價上漲的心理，讓民眾買房意願增加，若採用太激烈的手段，恐怕也會讓房市重傷，這也不是央行所樂見。
所以，對央行來說，升息恐怕不是解決房價漲的最好方式，從銀行授信面下手，緊縮放款，讓囤房囤地的人，不易借到錢，即便借到錢，借錢成本也拉高，再搭配財政部查稅、內政部查紅單等多管齊下，避免盲目升息，反而重傷眾多自住房貸戶。
當然，央行升息考量沒那麼單純，就如同央行總裁楊金龍所說會看3條件，物價、主要國家貨幣政策（國際資金移動）及國內紓困振興情況，其中物價部分，最近更讓民眾很有感，許多民生物資及外食價格都大幅調漲，偏偏政府公布的消費者物價指數（CPI）年增率仍在央行可忍受的2%範圍。雖然就貨幣理論來說，升息可以抑制消費需求，因為過多的資金或貨幣追逐太少的商品及勞務，就會造成通膨。
只是，這次通膨的發生與過去不太相同，除了需求面油價因素之外，最主要還是在供給面的問題，全球首次面對新冠疫情衝擊，供給面因塞港、人力短缺等問題造成斷鏈，即便升息，恐怕也無法馬上解決這個情況，尤其現在新變種病毒Omicron疑慮，也為全球經濟復甦再添變數，就連美國也不敢貿然升息，目的是為了觀察後續通膨的情況。
雖然台灣央行認為，國內通膨只是短暫性因素，與美國情況不同，美國CPI已突破6%，央行估計今年台灣CPI年增率為1.97%，明年就會回到1.59%，甚至今、明年核心CPI年增率為1.31%、1.45%，維持溫和，但楊金龍也認同歐洲央行的看法，2023年物價可能就會回到疫情水準，只是民眾可以忍受這麼久嗎？
即便央行認為民眾這麼有感，是因為CPI中油料、運輸及蔬果合計占近60%，加上去年基期較低，幾乎是零，使得物價一漲，民眾就很有感，但不可諱言地，明年又有縣市長選舉，物價若壓不下來，至少目前預測到明年上半年仍在高檔，民怨未除，政府仍面臨龐大壓力，央行被要求升息的聲音恐怕不會斷。
升息並非萬靈丹，尤其在疫後時代，政府要解決的問題族繁不及備載，升息時點抓不對，反而可能付出不必要的代價，傷了好不容易復甦的經濟，尤其台灣相較其他國家，受疫情衝擊較小，出口表現強勁，今年經濟成長率預估可達6.03%，明年可達4.03%，只是楊金龍也點出，國內各產業復甦力道不均，部分服務業因疫情衝擊而受創較大，目前餐飲、旅行等服務業復甦力道相對仍低。因此，如果台灣貿然升息，恐怕不利這些產業復甦。
此外，目前美國也還沒有升息打算，如果台灣先調高利率，在利差影響下，恐怕會讓更多資金湧入，讓原本已很強勢的新台幣，升值壓力更重，即便升值可緩和物價上漲，但太過強勁恐不利以出口導向的台灣經濟，尤其美國也緊盯匯率操縱這部分，央行要守新台幣會更辛苦，這也是為什麼央行談升息時，總是設下很多前提，在房價、物價及匯率上，他們選擇「打炒房」優先，因為央行除升息，還有其他工具可用。
至於物價，相信央行也知道光靠升息難解決，只能持續觀察是否失控，才可能採取進一步措施，央行也沒把話說死。而匯率部分，因升值多少有緩和物價上漲，看起來央行仍會守在27.5元價位，要突破也不容易，尤其美國明年將升息，美元看升，可確定的是，如同楊金龍所言，明年貨幣政策會往緊縮方向走，至於會緊縮到什麼程序？就要還要看市場變化，畢竟還是有很多不確定因素存在。