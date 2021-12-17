NBA／威少確診　湖人和Isaiah Thomas簽10天合約救急

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近期好不容易找到比較理想化學效應的湖人，並沒有開心太久，此前Talen Horton-Tucker、Dwight Howard和Malik Monk等3名主要輪換球員才剛宣布確診，現在Westbrook也加入他們的行列，讓球隊在調度上更加捉襟見肘。
在今夏簽約Westbrook，對湖人來說是一個賭注，因為他並非擅長遠距離射程的後衛，而且需要大量持球。顯然球團希望他能在LeBron James和Anthony Davis缺陣時，為球隊拿到更多勝場，但這件事目前並沒有發生。
儘管如此，Westbrook仍是紫金軍重要的一員，少了他球隊在後場戰力上會有所不足。因此《TheAthletic》記者Shams Charania爆料，湖人正和Thomas討論引用困難特例條款簽下一份10天點約。
Thomas此前加入金塊在G聯賽的發展球隊，首場比賽就轟下42分、8助攻和6籃板。他上賽季為鵜鶘效力，僅打了3場比賽、場均7.7分，合約結束後並未獲得續約。
Thomas現在已經 32 歲了，歷史上大部分的控衛都會在這個年紀下滑，而且他還是一名矮個子的砍分手。過去他在騎士時，和James搭配的效果並不好，季中就被打包送走。兩人再度合作會激起怎麼樣的火花，也讓人感到好奇。