愈晚愈冷！18縣市陸上強風特報 明晨北台灣最低急凍10度
今（17）日鋒面通過，東北季風明顯增強，北部及東北部天氣轉冷，中央氣象局針對全台18縣市發布陸上強風特報，明晨北台灣平地最低氣溫更有機會下探10度。
編輯中心/綜合報導
2021-12-17 06:34:58
中央氣象局發布陸上強風特報，台南以北、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有9至11級強陣風，高雄沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。
氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」表示，強冷空氣南下，新竹以北及東半部轉有局部雨，氣溫遽降、愈晚愈濕冷，其他地區雲量略增，氣溫漸降。各地區氣溫：北部20降至12度，中部14至25度，南部15至26度，東部13至26度。明晨氣溫降至最低，有符合「大陸冷氣團」定義(氣象局≦14度)的機率，北台灣平地最低氣溫也將降至10度左右，要注意保暖。
吳德榮指出，22號颱風「雷伊」穿過菲律賓，即將進入南海，無侵台機率，不過其殘餘水氣仍將往台灣輸送，為下週一之後帶來大範圍的強降雨，甚至於已進入旱季的中南部，也有少見的明顯降雨，直到下週四才會恢復較穩定的天氣。（編輯：倪浩軒）