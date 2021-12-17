COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

愈晚愈冷！18縣市陸上強風特報　明晨北台灣最低急凍10度

▲今日（17）鋒面通過，中央氣象局針對全台18縣市發布陸上強風特報，明晨北台灣平地最低氣溫有機會下探10度。（圖／NOWnews資料照）
▲今日（17）鋒面通過，中央氣象局針對全台18縣市發布陸上強風特報，明晨北台灣平地最低氣溫有機會下探10度。（圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2021-12-17 06:34:58

今（17）日鋒面通過，東北季風明顯增強，北部及東北部天氣轉冷，中央氣象局針對全台18縣市發布陸上強風特報，明晨北台灣平地最低氣溫更有機會下探10度。

我是廣告 請繼續往下閱讀
中央氣象局發布陸上強風特報，台南以北、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有9至11級強陣風，高雄沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」表示，強冷空氣南下，新竹以北及東半部轉有局部雨，氣溫遽降、愈晚愈濕冷，其他地區雲量略增，氣溫漸降。各地區氣溫：北部20降至12度，中部14至25度，南部15至26度，東部13至26度。明晨氣溫降至最低，有符合「大陸冷氣團」定義(氣象局≦14度)的機率，北台灣平地最低氣溫也將降至10度左右，要注意保暖。

吳德榮指出，22號颱風「雷伊」穿過菲律賓，即將進入南海，無侵台機率，不過其殘餘水氣仍將往台灣輸送，為下週一之後帶來大範圍的強降雨，甚至於已進入旱季的中南部，也有少見的明顯降雨，直到下週四才會恢復較穩定的天氣。（編輯：倪浩軒）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
歷年哪一組韓流元旦戀人最吸睛？

歷年哪一組韓流元旦戀人最吸睛？

繼續作答
即時
推薦閱讀