提離職別再講「4大原因」！人資早知暗黑真相 網全崩潰
往往我們在進入社會工作之後，總是會有更換跑道或是被挖角的情況出現，但每次要向原公司提離職時，總是不知道其離職的原因應該如何表達，而專欄作家「涼鹿日常的大小事」就曾經以「不要以身體不好作為離職的原因」為題撰文，透露其背後的寓意，結果引發網友熱烈迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-12-17 07:34:30
涼鹿日常的大小事透露，你的「身體不好」可能是當下工作環境太嚴苛、太畸形，導致你身心俱疲的身體不好，除非你真的得什麼絕症還是嚴重的病，否則大部分主管都隱約猜得到「身體不好」的原因就是不想待而已，而如果該公司處於人力缺乏狀態，他可能會積極朝「降低業務」這方向說服你，不得不說這種招數對職場新人蠻有效的，就我見過的狀態，至少有 60% 都會被說服。
「而如果你是真的要離職歹勢拖棚真的很煩，依照這種狀況，你就得再演上一齣互搓湯圓戲碼，並維持『身體不好』的說詞演好演滿到十八相送，而且還要再想『新的理由』回應為何降低業務無法改善，反而困擾自己」。
而該精闢的解說，也被在臉書社群上廣為討論，就有作家「我是小生」跳出神回，點破許多人離職四大原因背後真相「說身體不好的意思就是『公司給的薪水不值得賣命、加班搞壞身體』；說職涯規劃的就是『我已經被挖角了』；說想轉換跑道的等於『公司沒前景，往上沒位置』；說想休息一陣子陪家人『什麼破公司，同事主管一堆雷包，處理人比處理事還麻煩，不如回家陪小孩』，以上提供主管跟HR參考」。
而該回應笑翻不少網友紛紛表示「以後這四大理由不能用了.....」、「人資表示：資訊量還蠻龐大的」、「好害怕被主管看到這篇QQ」、「我是覺得不管說什麼都沒有一定啦，除非有要挽留，不然說什麼理由都一樣」、「大多都是用職涯規劃居多吧，說身體不好的好像比較少」。（編輯：張嘉哲）