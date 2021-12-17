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行人庇護島5個月釀3起翻車　設計不良或擊墜3寶？網熱議

▲彰化和美鎮一處路口的行人庇護島，5個月內就造成3起翻車事故。（圖／翻攝自彰化縣議員賴清美臉書）
▲彰化和美鎮一處路口的行人庇護島，5個月內就造成3起翻車事故。（圖／翻攝自彰化縣議員賴清美臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-12-17 09:16:55

彰化和美鎮一處位於彰美路與孝德路口的行人庇護島，完工後5個月內已發生3起翻車事故，彰化縣議員賴清美在臉書多次關注此行人庇護島，指出巧合的是翻車的都是休旅車，另外也建議要改善設計，提高行車安全。5個月3翻車掀起關注，不過許多網友紛紛認為是駕駛貪快，過彎「切西瓜」才會自食翻車惡果，引發熱議。

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▲彰化和美鎮一處路口的行人庇護島，5個月內就造成3起翻車事故。（圖／翻攝自彰化縣議員賴清美臉書）
▲彰化和美鎮一處路口的行人庇護島，5個月內就造成3起翻車事故。（圖／翻攝自彰化縣議員賴清美臉書）
賴清美最初發文提到這處行人庇護島時，認為「設計突兀，常常讓車子四腳朝天，相關單位應該要變更改善或加防護措施讓車輛行的更安全」。

不過許多網友湧入底下留言狂酸，「我來自英國，我們也有庇護島，但我在英國從來沒看過汽車因為撞到庇護島而翻車。會不會是駕駛不知道怎麼正確地操作方向盤？還是台灣的汽車跟國外的汽車不一樣？」、「為何這些不會開車的人還能在路上殘害其他用路人」、「不要切西瓜很難？」、「為了行人的安全翻了三台車，值得！難道要為了三寶的安全傷了行人」。

▲翻車是行人庇護島設計不良或駕駛不小心呢？（圖／翻攝自彰化縣議員賴清美臉書）
▲翻車是行人庇護島設計不良或駕駛不小心呢？（圖／翻攝自彰化縣議員賴清美臉書）
眼見網友幾乎一面倒認為是駕駛人的問題，而與行人庇護島設計無關，賴清美隨後發文表示，「我知道行人穿越道設計的很安全，建議要裝反光牌或防撞桿或改變設計高度偏低增加高度，對於夜間車輛可視性才會更高」，之後又提到「如果可以小心行駛，就不會做好開通不到五個月，一直一直翻車，三台巧都是休旅車...」

從一開始認為行人庇護島的「設計突兀」，到最後感嘆駕駛「如果可以小心行駛」，可以看出口徑逐漸調整往由重視用路行人安全的角度。（編輯：倪浩軒）

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