印尼漁工飛澎湖才知確診 高雄澎湖接觸者首波檢測結果曝
一位印尼籍漁工昨（16）日在自我健康管理結束後，未等到PCR採檢結果出爐，就從高雄搭機飛至澎湖馬公，準備進行出海作業。不料被驗出確診，高雄與澎湖趕緊展開疫調，匡列接觸者。而高雄衛生局表示，目前匡列的14人進行PCR採檢，結果出爐皆為陰性。澎湖縣政府也表示，19名密切接觸者最新PCR檢測結果皆為陰性。
編輯中心/綜合報導
2021-12-17 09:31:22｜2021-12-17 09:47:43
該位印尼籍漁工在11月23日夜間入境台灣，入境時採檢PCR陰性，有接種過2劑的莫德納疫苗，12月15日結束自我健康管理，但沒等到再次的採檢結果出爐，就從高雄搭機飛至澎湖，結果被發現確診。
高雄衛生局表示，疫調結果匡列了53位接觸者，其中密切接觸者3人、一般接觸者11人的最新採檢PCR結果出爐，14人均呈現陰性，且個案停留場域皆已完成清潔消毒。澎湖縣政府指出，19名密切接觸者最新PCR檢測結果皆為陰性，該印尼籍漁工最新的Ct值為41。
針對印尼籍漁工未確認檢驗結果就擅自搭機前往澎湖，仲介公司疑似違反傳染病防治法，高雄衛生局指出將約談當事人後，依法究責。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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