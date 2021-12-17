下半年最夯國旅竟是「這裡」　遊行、節慶派對超吸睛

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其次是溫泉、泡湯、露營，然後與交通有關的高鐵，還有熱門景點宜蘭、北投泡湯、烏來等，第9到第10名則是春浪與跨年，顯示不少民眾對於年底、明年初的活動也都已經提前佈局。
下半年國旅逐步解綁！豪華露營和溫泉體驗人氣旺
今年5月中開始台灣本土疫情爆發，一直到7月底才逐步解綁，Klook也同時盤點7至11月流量最高的國旅活動排行，統整出《下半年最受矚目的國旅活動Top 10》，進一步了解在疫情逐漸回穩時，最吸引消費者眼球的國旅活動有哪些，其中充斥各類遊行、節慶派對的六福村主題遊樂園就拿下第一名，其次是花蓮遠雄海洋公園。
其中除了六福村主題遊樂園和遠雄海洋公園等全年皆熱門的樂園外，就數豪華露營商品人氣最旺，在下半年最受矚目的國旅活動前10中就佔了其中3位，包括位於新竹海拔1180公尺的山上、雲霧繚繞宛如在仙境的「愛上喜翁」、在基隆暖東峽谷靠近東勢溪、充滿文青風的「拉波波村」、以及在東部海景第一排、可以聽著海浪聲入睡的「海邊舟舟」。
而天氣慢慢轉涼，進入秋冬的溫泉旺季，也帶動溫泉體驗的流量逐步攀升，今年新開幕、充滿原民色彩的「烏來馥森阪治」，以及帶有文青日式風格的北投「享溫泉」，也進入下半年最受矚目的國旅活動前10名裡。