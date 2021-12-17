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下半年最夯國旅竟是「這裡」　遊行、節慶派對超吸睛

▲強打各類遊行、節慶派對的六福村主題遊樂園拿下《下半年最受矚目的國旅活動Top 10》第一名。（圖／業者提供）
▲強打各類遊行、節慶派對的六福村主題遊樂園拿下《下半年最受矚目的國旅活動Top 10》第一名。（圖／業者提供）

記者劉雅文／台北報導

2021-12-17 10:37:15

隨著國內疫情趨緩，加上政府各種振興措施的加持下，國內旅遊風氣逐漸復甦，民眾漸漸願意走出戶外，Klook也從平台預定狀況上，列出各式旅遊年度榜單，其中包含近期的《秋冬旅遊熱搜關鍵字Top 10》，發現熱搜第一名就是「國旅券」，顯示民眾最在意國旅券該怎麼花？哪裡可以花？其次才是溫泉、泡湯、露營等旅遊關鍵字。

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除了過往熱門的國旅體驗外，Klook表示，今年交通部觀光局加碼推出的千元面額「國旅券」，在平台上不僅是搜尋量持續上升，成為秋冬熱搜關鍵字第1名外，在11月1日當天開放使用後相關流量就持續飆升，上線第1個小時更遠超前週每日平均的3倍，可見國旅券的關注度與話題性之高。

其次是溫泉、泡湯、露營，然後與交通有關的高鐵，還有熱門景點宜蘭、北投泡湯、烏來等，第9到第10名則是春浪與跨年，顯示不少民眾對於年底、明年初的活動也都已經提前佈局。

▲溫泉、泡湯、露營、高鐵，還有熱門景點宜蘭、北投泡湯、烏來等，成為熱搜排行。（圖／業者提供）
▲溫泉、泡湯、露營、高鐵，還有熱門景點宜蘭、北投泡湯、烏來等，成為熱搜排行。（圖／業者提供）
下半年國旅逐步解綁！豪華露營和溫泉體驗人氣旺

今年5月中開始台灣本土疫情爆發，一直到7月底才逐步解綁，Klook也同時盤點7至11月流量最高的國旅活動排行，統整出《下半年最受矚目的國旅活動Top 10》，進一步了解在疫情逐漸回穩時，最吸引消費者眼球的國旅活動有哪些，其中充斥各類遊行、節慶派對的六福村主題遊樂園就拿下第一名，其次是花蓮遠雄海洋公園。

其中除了六福村主題遊樂園和遠雄海洋公園等全年皆熱門的樂園外，就數豪華露營商品人氣最旺，在下半年最受矚目的國旅活動前10中就佔了其中3位，包括位於新竹海拔1180公尺的山上、雲霧繚繞宛如在仙境的「愛上喜翁」、在基隆暖東峽谷靠近東勢溪、充滿文青風的「拉波波村」、以及在東部海景第一排、可以聽著海浪聲入睡的「海邊舟舟」。

▲除了主題遊樂園全年皆熱門外，就屬豪華露營商品人氣最旺，圖為雲霧繚繞宛如在仙境的「愛上喜翁」。（圖／業者提供）
▲除了主題遊樂園全年皆熱門外，就屬豪華露營商品人氣最旺，圖為雲霧繚繞宛如在仙境的「愛上喜翁」。（圖／業者提供）
而天氣慢慢轉涼，進入秋冬的溫泉旺季，也帶動溫泉體驗的流量逐步攀升，今年新開幕、充滿原民色彩的「烏來馥森阪治」，以及帶有文青日式風格的北投「享溫泉」，也進入下半年最受矚目的國旅活動前10名裡。

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