公投明登場 林飛帆：四個不同意、對國家做出負責的決定
公投明（18）日就要登場，近來深入全台各地基層宣講的民進黨副秘書長林飛帆16日晚間透過臉書表示，台灣是一個值得全世界信賴的國家，希望國人能夠一起大步的往前走，希望這是1218台灣人一起向國際社會傳達的訊息；公投不只是一場投票，而是要一起決定將台灣帶往什麼方向，希望國人明日投下四個不同意。
記者黃宣尹／台北報導
2021-12-17 10:12:18
林飛帆說，他也希望，公投的決定是經過大家共同的思考，而做出的負責任的決定，無論是對自己，還是對這個國家。
林飛帆回憶，這段時間，自己去了很多地方，參與大大小小的說明會、座談會、客廳會、街講和掃市場宣傳。看到許多朋友從對這些公投議題的陌生，到逐漸熟悉；從覺得與自己無關，到感覺自己身負重任。這都是台灣民主，在這麼短暫的歷程中，很難能可貴的過程。
林飛帆說，1218公投對他來說，不只是一場投票，而是要一起決定將台灣帶往什麼方向。
林飛帆說，他無法預測這場公投的結果。但想把握最後的機會，再跟大家說一次，這場公投是攸關台灣未來，非常重要的路線抉擇。它將決定台灣選擇怎樣的對外關係與經貿路線、能源轉型藍圖、以及民主制度的走向。
林飛帆最後說，「我們已經走了很遠，希望大家能一起讓台灣繼續大步的往前走」，呼籲國人在明日投下四個不同意。