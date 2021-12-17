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民眾黨今晚辦公投之夜拚「兩好」！籲政府應執行公投結果

▲民眾黨將辦公投之夜拚「兩好」，黨團舉行記者會籲政府應執行公投結果。（圖／記者呂炯昌攝，2021.12.17）
▲民眾黨將辦公投之夜拚「兩好」，黨團舉行記者會籲政府應執行公投結果。（圖／記者呂炯昌攝，2021.12.17）

記者呂炯昌／台北報導

2021-12-17 11:09:30｜2021-12-17 11:23:15

反萊豬進口、珍愛藻礁、公投綁大選、核四重啟等四項公投將於明日舉行，台灣民眾黨今（17）日晚間將在立法院旁青島東路舉行公投之夜，民眾黨立院黨團今日上午舉行記者會呼籲政府應執行公投結果。

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民眾黨團總召邱臣遠表示，明天將是展現人民意志最大的一天，而不是像民進黨當作政權保衛戰、2022的練兵場，花費5800萬去宣傳公投不同意，將公投上綱到「抗中保台」；而國民黨將公投操作為對民進黨的不信任投票。針對萊豬進口，民眾黨要求的是源頭管理、明白標示，而不是霸道地要求人民吞下萊豬；護藻礁議題上民眾黨不反對三接與天然氣，但是反對黑箱、錯誤選址、不透明畫大餅的能源政策。

對於國民兩黨把公投搞成意識形態、政黨對立，立委蔡壁如感到非常遺憾，她指出加速再生能源轉型，無關抗中保台，公投對保護藻礁投下同意票，對核四藍綠惡鬥投下反對票，才是真正愛台灣。民眾黨不反對三接，而是反對選址錯誤，用25年天然氣接收站，犧牲7,600年藻礁；「核四這議題更扯，花3,000億一度電都沒有發!」但藍綠吵了40年，希望這次公投能解決核四的爭吵議題。

蔡壁如表示，民進黨能源政策只到2025年，卻恐嚇民眾沒有三接就缺電；國民黨也恐嚇民眾，沒有核四就缺電，卻沒有妥善規劃淨零碳排路徑，加速再生能源轉型是世界趨勢，要符合2050淨零碳排和RE100供應鏈要求，未來「護國神山」要的不是三接，也不是核四，而是再生能源。

立委賴香伶批評蔡英文總統臉書將反萊豬進口竄改成「禁止美豬進口」，又把三接遷移竄改成「停建三接」，她質疑蔡英文是不是沒學好中文？賴香伶指出，馬政府時期我國駐世界貿易組織（WTO）前大使賴幸媛就指出，「不進口萊豬根本就沒有違反WTO規範！」賴香伶呼籲蔡總統臉書別再誤導，要馬上更正。

張其祿委員表示，先前在立法院委員會時，就已要求各部會必須針對公投可能結果、政府的「因應作為」重新提出對策，以正視民意的最終選擇與執行公投的結果。所以，未來公投如果通過，呼籲政府遵行公投結果，不能因為投票結果與執政黨施政方針相左，就不認這筆帳，如果行政院或相關部會政策方向有違公投結果，將可以行政院瀆職或請監察院透過彈劾、糾舉等方式辦理，「公投是人民意志展現，政府不要不認帳。」

立委高虹安指出，公投要跳脫圈圈叉叉，應透過溝通促成台灣的未來，民眾黨民主戰車自11月9日起在全台巡迴走一圈，與民眾面對面溝通，民主戰車17日回到台北，在屬於人民的立法院門口敬告民進黨，不要因為公投立場與執政方向相反，就否定人民的意志。

高虹安表示，執政黨說公投不是大選，但是許多民眾認為執政黨就是把公投當大選操作，公投不應該被政黨綁架，人民有自己選擇的權利，唯有透過溝通，才能促成台灣的未來，民眾黨今日晚間五點在北高兩地舉辦公投之夜，台北場在立法院旁的青島東路，高雄場則在議會路、自由路交叉口，呼籲全台民眾一起參與，大家把聲音表達給政府知道。

▲民眾黨立委賴香伶批評蔡英文總統臉書傳達錯誤公投資訊，呼籲別再誤導，應馬上更正。(圖／記者呂炯昌，2021.12.17)
▲民眾黨立委賴香伶(左)批評蔡英文總統臉書傳達錯誤公投資訊，呼籲別再誤導，應馬上更正。(圖／記者呂炯昌，2021.12.17)

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