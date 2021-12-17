民眾黨今晚辦公投之夜拚「兩好」！籲政府應執行公投結果





張其祿委員表示，先前在立法院委員會時，就已要求各部會必須針對公投可能結果、政府的「因應作為」重新提出對策，以正視民意的最終選擇與執行公投的結果。所以，未來公投如果通過，呼籲政府遵行公投結果，不能因為投票結果與執政黨施政方針相左，就不認這筆帳，如果行政院或相關部會政策方向有違公投結果，將可以行政院瀆職或請監察院透過彈劾、糾舉等方式辦理，「公投是人民意志展現，政府不要不認帳。」

蔡壁如表示，民進黨能源政策只到2025年，卻恐嚇民眾沒有三接就缺電；國民黨也恐嚇民眾，沒有核四就缺電，卻沒有妥善規劃淨零碳排路徑，加速再生能源轉型是世界趨勢，要符合2050淨零碳排和RE100供應鏈要求，未來「護國神山」要的不是三接，也不是核四，而是再生能源。立委賴香伶批評蔡英文總統臉書將反萊豬進口竄改成「禁止美豬進口」，又把三接遷移竄改成「停建三接」，她質疑蔡英文是不是沒學好中文？賴香伶指出，馬政府時期我國駐世界貿易組織（WTO）前大使賴幸媛就指出，「不進口萊豬根本就沒有違反WTO規範！」賴香伶呼籲蔡總統臉書別再誤導，要馬上更正。