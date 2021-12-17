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最新民調：54.7％認開放美豬利經貿、近6成認國民黨雙標

▲過半國人認為，開放符合國際標準的美豬，將對我國經貿有所幫助。（示意圖／資料照）
▲過半國人認為，開放符合國際標準的美豬，將對我國經貿有所幫助。（示意圖／資料照）

記者黃宣尹／台北報導

2021-12-17 10:31:45｜2021-12-17 10:55:03

公投明日登場，美豬議題近來有諸多正反討論，其中有許多民眾擔憂反萊豬公投若通過，恐將對台灣經貿發展帶來負面衝擊。這樣的現象也反映在最新民調上，據中華亞太菁英交流協會今（17）日公布「決戰1218  公投衝擊」民意調查結果顯示，有超過半數國人（54.7％）認為開放符合國際標準的美豬，對台灣發展經貿有幫助，且有近6成（58.5%）國人認為當初國民黨開放萊牛，現在卻反對開放萊豬是雙重標準，僅有23.7％認為不是。

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中華亞太菁英交流協會今（17）日公布最新民調顯示，有54.7％國人認為開放符合國際標準的美豬，對台灣發展經貿有幫助；且有近58.5%國人認為當初國民黨開放萊牛，現在卻反對開放萊豬是雙重標準，僅有23.7％認為不是。

至於反萊豬公投通對台灣經貿發展衝擊的認知，有42.8％承認對台灣發展經貿將有負面影響，只有32.5%認為是正面影響。此外，也有35.9％擔憂禁止含萊克多巴胺的美豬公投通過，將對台灣股市帶來負面影響，只有27.8%認為是正面的。在對台灣至為重要的台美關係上，則是有46.0％的民眾，認為禁止含萊克多巴胺的美豬公投通過，勢必對台美關係帶來負面衝擊，只有29.8％認為是正面影響。

從整體民調數據來看，對於近期反萊豬公投可能通過對於台灣未來經濟發展帶來的影響，不僅近期紛紛出來表態的產業界、財經界提出示警，也有越來越多的國人開始擔憂反萊豬公投如果通過，對台灣未來的國際貿易、股市漲跌、台美關係將會帶來的負面衝擊。

民調顯示，20至40歲的年輕族群，在各項議題擔憂上的表態更為明顯。公投前夕，本次民調的發佈，可謂突顯多數國人正更為清楚的理解到，反萊豬公投是一項攸關台灣經貿發展前途的重要公投議題。

本次民調訪問係於110年12月14日至15日進行訪問。此次成功訪問1,006位18歲以上有投票權的民眾。在95％信心水準下，抽樣誤差為正負3.1%。調查以臺灣地區住宅電話為母體，並市話、手機併用的雙底冊抽樣方式。此次調查數據已針對受訪者性別、年齡及地區進行樣本代表性檢定後加權處理。

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