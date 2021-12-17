NBA／KD關鍵「4分打」、狂砍34分　率領殘陣籃網4連勝

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但暫停回來後，Durant重回場上穩住大局，76人連兩次進攻犯規影響節奏，雙方分差在2-6分之間拉鋸。客隊喊出暫停後，球給到明星中鋒Joel Embiid，他中距離命中，助76人追平比數。
比賽最後1分46秒，Durant完成高難度「4分打」，讓籃網重新拿回領先優勢，隨後Seth Curry三分沒進，Blake Griffin回頭接獲傳球、命中外線，籃網進入最後1分鐘前取得7分領先，最終也順利拿下比賽。
Kyrie Irving因疫苗問題缺席，James Harden則是觸發健康與安全協議無法上場，籃網一度只剩8人可用，豪華「三巨頭」現在僅有Durant一人苦撐。但他展現超級球星的價值，這一場24投13中，拿下全場最高的34分。
籃網這一場有5人得分上雙，除了Durant之外，上一場爆發的Patty Mills今天有14分進帳；近幾場重獲重用的Griffin，此役先發上陣，斬獲17分9籃板；N.Claxton也有17分進帳。
76人方面，Embiid總計20投11中，攻下32分9籃板；Seth Curry得到29分，但前鋒Tobias Harris失常，全場17投3，只拿到11分。