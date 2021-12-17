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NBA／KD關鍵「4分打」、狂砍34分　率領殘陣籃網4連勝

▲Kevin Durant。（圖／美聯社／達志影像）
▲Kevin Durant。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-12-17 11:18:12

缺兵少將的布魯克林籃網在主將Kevin Durant的帶領下，依舊打出強大競爭力，「KD」今日在對費城76人的比賽中，拿到34分11籃板8助攻，帶領球隊以114:105取勝，取得近期的4連勝。

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此役進入到末節時，兩隊只有有限的分數差距，籃網取得6分領先，但接著他們不斷發生失誤，76人憑藉著Shake Milton上籃、Danny Green三分命中、Matisse Thybulle快攻得分，打出一波6:0的攻勢，將分差縮小到只剩1分。

但暫停回來後，Durant重回場上穩住大局，76人連兩次進攻犯規影響節奏，雙方分差在2-6分之間拉鋸。客隊喊出暫停後，球給到明星中鋒Joel Embiid，他中距離命中，助76人追平比數。

比賽最後1分46秒，Durant完成高難度「4分打」，讓籃網重新拿回領先優勢，隨後Seth Curry三分沒進，Blake Griffin回頭接獲傳球、命中外線，籃網進入最後1分鐘前取得7分領先，最終也順利拿下比賽。

Kyrie Irving因疫苗問題缺席，James Harden則是觸發健康與安全協議無法上場，籃網一度只剩8人可用，豪華「三巨頭」現在僅有Durant一人苦撐。但他展現超級球星的價值，這一場24投13中，拿下全場最高的34分。

籃網這一場有5人得分上雙，除了Durant之外，上一場爆發的Patty Mills今天有14分進帳；近幾場重獲重用的Griffin，此役先發上陣，斬獲17分9籃板；N.Claxton也有17分進帳。

76人方面，Embiid總計20投11中，攻下32分9籃板；Seth Curry得到29分，但前鋒Tobias Harris失常，全場17投3，只拿到11分。

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