面試被問「願意出差嗎」？求職者全點頭 她靠1句話錄取
公司通常會在面試時提出各種問題，藉此了解求職者的反應能力以及態度。搜狐專欄作家《求學值路》就分享一則故事，指出某間公司因工作有出差需求，便詢問兩名來面試的女性「願意出差嗎？」而兩人皆表達肯定，但其中一名求職者靠著1句話竟順利得到錄取資格。
編輯中心/綜合報導
2021-12-17 10:59:19
據搜狐專欄作家《求學值路》分享一則故事，表示某間公司因規模越來越大，導致員工出差次數激增，因此當兩位女性小莉（化名）和小雅（化名）一同來面試時，面試官便當場便詢問兩人「你介意出差嗎，因為我們的工作需經常和客戶打交道，你能接受這個條件嗎？」
一開始由小莉率先回答，她先是誠懇表示沒有問題，緊接著說明「只要公司有安排我就不會抱怨。這幾年一直忙著生活瑣事而沒有出過遠門。倘若出差就能讓自己在工作之餘體驗到各地的風土人情，這樣兩全其美的事情多好啊。」
然而當小雅回答時，她則回應「為了公司未來的發展，我義無反顧。我也還年輕仍有精力，吃點苦對我來說沒什麼，且出差是對自身能力的肯定和工作上的鍛煉。」
兩人答案皆表達對出差的意願，但《求學值路》指出，明顯可感覺到小雅的回應會被錄取，《求學值路》解釋這便是面試中的陷阱，小莉的回答相當合理，卻沒將事情的主體搞清楚，最終當然不會被錄取。（編輯：陳雅雲）