直播／防疫旅館爆群聚！確診漁工飛澎湖 指揮中心說明
境外移入案16851於12月11日自主健康管理期間確診，擴大調查後，發現桃園市某防疫旅館先後出現8名確診者，其中包含指標個案在內同樓層個案共6例，已有4人病毒序列相同，至少3人會改列本土，研判為一起群聚感染事件。而台北市某防疫旅館也有鄰房2人染疫，是否為交叉感染仍待釐清；以及印尼籍漁工確診仍從高雄飛往澎湖的事件，指揮中心將在記者會最新說明。
編輯中心/綜合報導
2021-12-17 14:00:00
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞16日表示，桃園市某防疫旅館擴大調查後發現有6名確診個案曾經住在同樓層，其中有4案基因序列相同，另外2位還在檢測中；另外，該旅館8樓和5樓分別也各有1例陽性確診，是否與該起群聚有關，仍待釐清。目前初步判斷不是由員工傳染給民眾。該防疫旅館已全棟清空；另外，有幾十位民眾要召回繼續隔離，129人擴大採檢。
一位印尼籍漁工昨日在自我健康管理結束後，未等到PCR採檢結果出爐，就從高雄搭機飛至澎湖馬公，不料在澎湖被驗出確診。高雄與澎湖緊急匡列接觸者，高雄初步採檢了14人，澎湖初步採檢了19人，目前結果均為陰性。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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