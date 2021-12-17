麥當勞巔峰時期在哪？網「答案一面倒」：吃過都當阿姨了
國際知名速食店麥當勞從1984年進入台灣之後，至今在台灣地位仍舊屬於速食業龍頭的位置，不過回顧過去麥當勞在台灣販售的價格，早已回不去。近日，就有網友討論「有人還記得麥當勞79元套餐的時期嗎？」貼文引發熱議，不少人回顧直呼「根本是巔峰時期」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-17 11:19:49
原PO在PTT貼文指出「應該也沒有到很古早，記得那時物價就已經有漲了，經常就有人調侃在台北一個便當都超過80，那倒不如去吃麥當勞，現在麥當當同樣的餐點大概110-120，便當差不多也是這個價，又持平了，有人還記得麥當勞$79時期嗎？」
貼文一出，網友紛紛回應「超值午餐跟超值晚餐....真的巔峰」、「記得是99有特價的時期」、「99三層牛肉吉士堡吃超爽」、「麥香魚79元，真的好爽」、「79是麥香雞麥香魚餐中薯中可，99有牛肉的，好懷念」、「吃過79、99的都當阿姨了吧」、「好懷念…物價回不去了＝＝」、「超值午餐，十多年前的事情了，真的巔峰時期」。
也有人表示「當初就說了漲基本工資，物價也必漲，年年調年年漲」、「那時候的薪資跟現在差那麼多，真的回不去」、「希望1+1不要再消失了....」、「以前當學生都還能爽吃，現在出了社會反而快吃不起」、「麥當勞現在套餐點完加點一樣就破兩百了QQ」。（編輯：張嘉哲）