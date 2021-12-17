麥當勞剩10分鐘打烊！客突點1800元 店員聽一句崩潰飆罵
知名速食品牌「麥當勞」在全球皆有分店，且因旗下商品多樣，而深受大小朋友們的喜愛。不過，近日就有一名外國女網友分享自己到麥當勞打烊前10分鐘，透過得來速點了65.12美元（約台幣1812元）的餐點，沒想到最後多講「一句話」，讓店員當場火大怒噴髒話。
編輯中心/綜合報導
2021-12-17 11:44:43｜2021-12-17 11:46:57
綜合外媒報導，國外一名女網友Hails近日於TikTok上分享，表示自己前陣子到麥當勞得來速點餐，從畫面中可看出，Hails一開始利用對講機點餐，從螢幕中發現她已經花了61.3美元（約1700元新台幣）購買餐點。
但當Hails最後詢問店員「可以再加點一份大薯嗎？」卻惹怒了對方，員工當下透過對講機火大飆罵「你知道我們再10分鐘就要打烊了嗎？他X的臭XX」，但員工最終仍接受她的訂單，總金額為65.12美元（約台幣1810元）。
影片曝光後，至今已吸引超過57萬人按讚，而該支影片也受到外媒關注，但最後Hails緊急跳出來澄清，坦承影片內容是設計好的。但因該橋段說出餐飲業的心聲，仍引發網友們直呼，「作為一名前速食店店員，在關門前點餐真的是一團糟…尤其是大訂單」、「能理解店員感受…有好幾次我也想這樣怒噴」、「遇到這種事，真的會很想罵人」。（編輯：陳雅雲）