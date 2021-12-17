Omicron明年將成美國主流病毒 福奇籲接種疫苗及加強劑
美國白宮首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）近日發出警告，指出新冠病毒變異株Omicron將在幾週內成為在美國流行的主要新冠病毒變種，儘管不需要針對Omicron變種病毒研發新疫苗，但仍敦促尚未接種疫苗者和有資格接種加強劑者盡快接受施打。
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-12-17 11:39:49
綜合外媒報導，佛奇在接受媒體訪問時表示，繼Delta變種病毒成為美國主要的新冠病毒株後，人們必須更加警惕Omicron變種病毒帶來的威脅，佛奇表示這是迄今為止最具傳染性的新冠病毒變種，「我們不得不專心應對，否則它很快就會在美國佔主導地位，這是我們都知道的事」。
佛奇同時也敦促尚未接種新冠疫苗的人以及有資格接種加強針的人接受疫苗接種，他指出Omicron比以前的變種更具傳染性，隨著天氣進入寒冬，2022年1月最初的幾周內Omicron將很快站具主導地位，對於尚未接種疫苗的人來說，情況只會變得更糟糕。
此外，對於Delta變異株在美國境內的捲土重來，佛奇亦強調Delta仍然是一個嚴重的問題，「我們的每個數據都在增加：病例在增加、住院數在增加、死亡人數也在增加。尤其是那些未接種疫苗的民眾，恐怕會在這波疫情爆發潮讓美國陷入困境」。
※【NOWnews 今日新聞
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