桃園防疫旅館群聚感染案擴大！陳時中：7人驗出同病毒株
中央流行疫情指揮中心昨（16）日宣布，境外移入案16851於12月11日自主健康管理期間確診，擴大調查後，發現桃園市某防疫旅館先後出現8名確診個案，已知有4人病毒序列相同，至少有3人會改列本土。而指揮官陳時中今日出席活動被現場記者訪問時，證實防疫旅館8名染疫者中有7人為相同病毒株，住在同樓層的6人被列為同起群聚感染，不同樓層的個案則仍待判定釐清。
編輯中心/綜合報導
2021-12-17 11:56:30
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞昨日表示，擴大調查桃園某防疫旅館後發現，有6名確診個案曾經住在同樓層，其中有4案基因序列相同，另外2位還在檢測中；另外該旅館8樓和5樓分別也各有1例陽性確診。而陳時中今日則進一步透露，最新檢測結果出爐，有7人為相同病毒株，這起群聚感染案由昨天宣布的4人擴大為同樓層的6人，8樓的個案仍待判定，5樓的個案則因病毒量太低，無法驗出。
至於病毒傳染的途徑，陳時中認為初步判定是環境因素，但也不排除透過空調傳播的可能性，不過仍要調閱錄影帶確認染疫者是否在檢疫期間曾經有過不當接觸。
而台北市某防疫旅館也有鄰房2人染疫，但目前病毒基因定序還在檢驗中，尚無法確認是否為交叉感染相同病毒株。（編輯：倪浩軒）
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