桃防疫旅館群聚案4名失聯旅客找到了！3人已採檢1人出境

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鄭文燦指出，這起群聚感染事件的感染源確診個案為舊案，但市府採取回溯擴大的方式，要找出防疫旅館群聚感染的輪廓，並進行預防性的14天隔離，包括旅館的淨空。目前4位失聯旅客的都已經找到，3人完成採檢，1人是出境，擴大匡列的378人也正在陸續採檢，如果基因定序有一樣的病毒，市府也會公布。
鄭文燦表示，飯店昨日不分綠區紅區，全館淨空，並將仍居住其中的房客送到集中檢疫所，也確保防疫旅館必須要符合安全管理的規定，淨空之後要進行環境採檢以及清消，清消範圍不只在旅館內，包括車站附近都要清消，原則上會進行3次以上的採檢，確定沒有問題後，再由指揮中心決定這家防疫旅館是否可以恢復。
鄭文燦說，目前市府決定以12月3日為基準點，12月3日之後入住過這家防疫旅館的所有房客，都需要以離開旅館後14天作為居隔日的計算進行居隔。已經離開防疫旅館的，除了部份轉置集中檢疫所，有81位也全數聯絡上，其中一半是桃園市民，一半非桃園市民，市府已通知要進行14天預防性居隔減少風險。
針對有旅館住客質疑15日就接到飯店通知要撤離，卻還是沒有要求他們轉介到其他場所，鄭文燦說明，之前市府是進行所謂的追溯調查，確認是飯店有交叉感染的可能性後，按照紅區、綠區做了不同處理，時間上都沒有落後，指揮中心也同步決策，一旦確定是有群聚感染的可能性，就要送至集中檢疫所隔離14天，處理的時間上一天都沒有落後。
至於防疫旅館人員何時接種第三劑疫苗？鄭文燦表示，防疫旅館員工優先納入第三劑，目前都已經完整接種兩劑，這次爆出群聚感染的防疫旅館員工篩檢都是陰性，包括外包的環保清消人員，市府也通知做採檢，防疫旅館有一套雲端管理系統，要隨時監測、定期篩檢，第三劑也陸續在打。
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