朱侯相鬥燕子得利？民代挖苦盧秀燕「有潛力選總統」

新北市長侯友宜不願對四大公投明確表態，慘淪國民黨內戰犯，態度與侯友宜相近的台中市長盧秀燕卻始終在風暴外。綠營市議員今挖苦藍營一姐盧秀燕，在黨內人緣及實力比侯友宜好，將是最有潛力的總統候選人。盧秀燕則神回：「見縫插針無是非，不是你的風格。」
記者顏幸如/台中報導
2021-12-17 13:18:12｜2021-12-17 13:20:22
新北市長侯友宜不對四大公投明確表態，引起黨內撻伐。六都裡另一位藍營諸侯盧秀燕，卻始終在風暴之外，即使藍綠陣營議員和媒體天天追問，都極少發表意見。侯友宜臉書「千字文」發酵後，前天她總算開口，強調「任何人不應該逼別人要不要表態，這才是真正民主的意義。」外界解讀「侯規燕隨」，盧秀燕立場與侯友宜一致，皆是民意勝過黨意。
四大公投在即，藍綠議員今繼續利用總質詢機會，追問盧秀燕立場，國民黨市議員張瀞分問盧秀燕：「公投前夕有沒特別安排活動？」委婉問她是否將出席造勢晚會，盧秀燕說自己白天都在議會備詢，市政相關會議只好挪到晚上加班開，今晚有台中市跨年晚會因應疫情調整、台中捷運公司加薪案等相關會議，暗指她不會參加。
民進黨市議員以侯友宜近來的遭遇開啟話題，盧秀燕說：「對於選舉的立場，我一向不答覆的。表態、不表態都不代表任何意義，請不要替我詮釋。」市議員何文海仍追問：「黨內對你們的攻擊、評價不一樣，侯友宜不表態被修理得好像是戰犯，盧市長好棒棒不表態都沒關係。人緣超好的，魅力比侯市長更強啦！侯市長要小心，真正的勁敵是盧市長。」
日前媒體公佈民調，盧秀燕登上後蔡英文時代政治領袖第8名，同時是前10名當中唯一女性，穩登藍營一姐寶座。何文海接著說，盧秀燕是最有潛力的總統候選人、台中市能產生一個總統是人民的福氣。盧秀燕打斷何文海的質詢，回擊：「我們認識20幾年，見縫插針無是非，不是你的風格，謝謝！」