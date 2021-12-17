年終恐創11年新低　發放企業縮水1成至76%

年終獎金是上班族最關心的年度大事，根據中華經濟研究院日前發布最新經濟預測，同步雙雙上修2021年、2022年經濟成長率為6.05%、3.67%，但人力銀行針對企業進行調查顯示，發放年終的企業較去年下滑1成，且平均基期為1.13個月，恐創11年新低。
記者黃仁杰／台北報導
2021-12-17 13:42:25
根據1111人力銀行統計，有76.3%的受訪企業確定會發放年終獎金，相較去年的86.0%，明顯下滑了10％，平均發放基期僅1.13個月，創11年來新低，另外23.7%企業坦言今年確定不發放年終獎金，主要原因包括公司一向沒年終41.3%、疫情衝擊業績下滑27.5%、獲利不如預期25.5%、採用其他獎金制度13.7%及預估來年景氣不好盡量減少支出10.3%。
1111人力銀行發言人黃若薇表示，由於上半年度國內爆發大規模疫情，重創內需產業，包括餐飲、觀光、旅宿、百貨、運輸等，營運狀態明顯受限，所幸國內疫情逐漸趨緩，在防疫措施鬆綁以及振興券的加持下，各家業者在下半年度使出渾身解數衝刺業績，盼補足營收缺口。
而疫情威脅仍在，對於明年的經濟活動影響雖然未知，但一向被視為犒賞性質的「年終獎金」，已經明顯衝擊企業發放意願，且即使有發放，平均基期1.13個月也創下調查以來新低，說明了雖然今年經濟成長率突破6%，但各行各業面對通膨夾擊，以及物價上揚之苦，企業主難以樂觀，而採取保守態度處理年終獎金。
黃若薇分析，企業壽命長的公司，通常具有體質好、制度佳、人事穩三大特色，有足夠的資源與資本，提供員工完備的福利待遇，在年終獎金方面不會任意縮水；反觀成立不到一年的新公司，草創時期的營運充滿變數，多半仍在摸索獲利模式，因此能夠提供的獎金報酬自然受限，「零年終」現象並不少見。