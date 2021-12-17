反萊豬公投若過恐倒退20年　張惇涵：台灣沒有本錢回頭

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張惇涵表示，國際跟區域的局勢變化，不會因為台灣內部這2個月來的罷免、公投等政治紛擾而放慢腳步。挑戰跟機會同時存在，這2個月是如此，這2年更是。這2年來，COVID-19疫情改變了全球人們的生活方式，美中貿易衝突、中國威權主義的擴張，都在改變國際政經局勢佈局。世界民主國家無不警覺，也正著手重組安全、可靠的供應鏈，共同追求疫後的經濟復甦。連續2年的APEC經濟領袖會議，都圍繞這個主題討論。
張惇涵說，此時此刻的台灣，就是全世界都張開雙臂，想要擁抱的那個好夥伴。這正是因為，這2年來，台灣人民團結一致，化危機為轉機，從台灣幫助世界，到世界支持台灣。現在的台灣，正撐出千載難逢的歷史契機。一樣是2年。公投案的法律效力也是2年，但世界不會停下來等台灣2年。
張惇涵說，如過反萊豬公投案通過，CPTPP的11個會員國不會等台灣2年，也不會延後審查中國和韓國加入CPTPP的進程。反而是，這2年間，甚至2年後，台灣在雙邊或多邊的談判過程中，都要不斷遭受能否信守貿易承諾、能否履行國際規範的質疑。
張惇涵提及，如果中國比我國早一步加入CPTPP，那台灣的處境更是不言而喻。台灣將被排擠到世界高標準經貿體系的邊陲，被迫再次走回依賴中國單一市場的軌道。如果反萊豬公投案通過，美國倡議明年開始推動的「印太經濟架構」（IPEF），也不會等台灣2年。到頭來，台灣想加入IPEF，還是得再一次面對開放萊豬的議題。
張惇涵說，他相信，國民黨內的有志之士一定理解這個道理。甚至可以說，任何想贏得執政的政黨，都非常清楚這是無法迴避的議題。特別是台灣特殊的國際處境，終究是要解決這個貿易障礙。這是國際經貿議題，更是國家發展的議題。把國際市場關在一個門裡，這不是「鬥」，是「鬧」。不是「戰鬥」，是「戰鬧」。
張惇涵強調，也許對很多朋友來說，講「食安」很直觀，但萊牛開放9年了，並沒有食安問題。如果不希望符合國際標準的台灣農產品，被貼上「毒」的負面標籤；那也不應該將美國符合國際標準的食品，貼上「毒」的標籤。
張惇涵表示，如果要向世界傳達，台灣要在世界徛起，和全世界做生意，搶進疫後國際供應鏈重組的關鍵戰略位置。那麼，反萊豬公投，請投不同意；如果要向世界傳達，台灣要和民主同行，和全世界交朋友，而不是走回依賴中國走向世界的舊路徑。那麼，反萊豬公投，請投不同意。
張惇涵表示，美國肉品進口的議題，是橫跨陳水扁、馬英九、蔡英文3任總統的議題。大家的決定，不只影響關鍵的未來2年；大家的決定，會決定台灣要往前走，還是倒退20年。世界不會等台灣2年，台灣也等不了2年，更不能倒退20年。