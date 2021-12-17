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Audi RS 5 Coupé、RS Q3、A3 Sportback 40 TFSI quattro 同步上市

▲ Audi RS 5 Coupé、RS Q3、A3 Sportback 40 TFSI quattro 同步上市
▲ Audi RS 5 Coupé、RS Q3、A3 Sportback 40 TFSI quattro 同步上市

2GameSome - 有車賞

2021-12-17 14:25:00

台灣奧迪旗下 Audi Sport 性能產品陣容，今日（12/17）推出 2022 年式 RS 5 Coupé 與 RS Q3，建議售價分別為 518 萬元、346 萬元；台灣奧迪同步擴編 A3 Sportback 車系，增加 40 TFSI 引擎動力車型，即日起同步上市，建議售價 196 萬元起。三車款將於明年 1 月份起陸續交車。

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台灣奧迪總裁安薩瑞（Rahil Ansari）表示：「台灣奧迪持續將饒富活力的性能車款導入台灣，讓消費者能夠最直接透過產品的特性，感受到 Audi 品牌源源不絕的動感活力。Audi Sport 車款所提供的充足動力，就像是台灣消費者充沛的創新動能。新世代消費者選購車輛已經不再單單只看產品本身，而是車款是否能夠表現出新世代的生活樣貌，而這正是 Audi 所要給現代消費者的價值。」

豪華性能雙門轎跑  | Audi RS 5 Coupé 

  • 車型設計：延續 Audi Sport quattro 設計理念，Audi Sport 設計團隊於外觀設計採用新式水箱護罩設計，強化側裙及車尾設計的視覺設計，將更具霸氣跑格風格融入優雅流線的曲線身段，打造 Audi RS 5 Coupé 狂野的極致美感。
  • 動態性能：Audi RS 5 Coupé 搭載 2.9 升 V6  缸內直噴雙渦輪增壓引擎，可輸出 450hp 的最大馬力及 600Nm 的最大扭力，受惠於進階跑車化懸吊系統及動態駕馭控制系統（DRC）及 quattro 智慧型恆時四輪傳動系統，賦予其傑出性能駕馭表現和行路操控穩定性。

豪華性能運動休旅 | Audi RS Q3

  • 車型設計：Audi RS Q3 擁有富饒張力的外觀設計，結合 RS 專屬風格搭配黑色 Alcantara 車室套件、RS 專屬碳纖維飾板與雙前座 S 跑車座椅而成的內裝車室設計，營造出更強烈的運動化跑格氛圍。
  • 動態性能：Audi RS Q3 搭載四環經典直列5缸引擎，經原廠工程團隊精心調校後，可輸出最大馬力峰值 400 hp 與最大扭力 480 Nm，同時配置跑車式轉向系統、quattro 智慧型恆時四輪傳動系統與RS運動化懸吊，給予駕者者精準、富饒樂趣的駕馭感受。
豪華時尚掀背小車 | Audi A3 Sportback 40 TFSI quattro 

  • 車型設計：Audi A3 Sportback 40 TFSI quattro Sline 運動版車型於內外觀設計上，注入性能造型元素，其配置 Matrix 矩陣式 LED 極光頭燈及 Audi Sport 18 吋10 輻式星形設計鑄造鋁合金輪圈；車室內裝搭配 S line 內裝套件含跑車座椅、三幅式真皮多功能方向盤、S line 式樣發光門檻踏板等陳列，增添運動化氛圍。
  • 動態性能：全新 40 TFSI quattro S line 運動版車型，搭載 2.0 升 L4 缸內直噴渦輪增壓引擎，可輸出強勁的 190 hp 最大馬力和 320 Nm 最大扭力，亦標配四環先進科技 quattro 智慧型恆時四輪傳動系統與運動化懸吊，帶來更充沛的動力表現。
Audi RS 5 CoupéAudi RS Q3A3 Sportback 40 TFSI 即日起正式上市，如欲了解更多產品資訊可至 Audi Taiwan 官網。

2022 年式建議售價】

Audi RS 5 Coupé

NT$ 518 萬元

Audi RS Q3

NT$ 346 萬元

Audi A3 Sportback 40 TFSI quattro S line 運動版

NT$ 196 萬元

注意事項：本媒體新聞資料所提供之車圖僅供介紹參考，實際配備資訊請以全台 Audi 授權展示中心說明為準。

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