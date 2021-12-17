▲ Audi RS 5 Coupé、RS Q3、A3 Sportback 40 TFSI quattro 同步上市

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豪華性能雙門轎跑 | Audi RS 5 Coupé
- 車型設計：延續 Audi Sport quattro 設計理念，Audi Sport 設計團隊於外觀設計採用新式水箱護罩設計，強化側裙及車尾設計的視覺設計，將更具霸氣跑格風格融入優雅流線的曲線身段，打造 Audi RS 5 Coupé 狂野的極致美感。
- 動態性能：Audi RS 5 Coupé 搭載 2.9 升 V6 缸內直噴雙渦輪增壓引擎，可輸出 450hp 的最大馬力及 600Nm 的最大扭力，受惠於進階跑車化懸吊系統及動態駕馭控制系統（DRC）及 quattro 智慧型恆時四輪傳動系統，賦予其傑出性能駕馭表現和行路操控穩定性。
豪華性能運動休旅 | Audi RS Q3
- 車型設計：Audi RS Q3 擁有富饒張力的外觀設計，結合 RS 專屬風格搭配黑色 Alcantara 車室套件、RS 專屬碳纖維飾板與雙前座 S 跑車座椅而成的內裝車室設計，營造出更強烈的運動化跑格氛圍。
- 動態性能：Audi RS Q3 搭載四環經典直列5缸引擎，經原廠工程團隊精心調校後，可輸出最大馬力峰值 400 hp 與最大扭力 480 Nm，同時配置跑車式轉向系統、quattro 智慧型恆時四輪傳動系統與RS運動化懸吊，給予駕者者精準、富饒樂趣的駕馭感受。
- 車型設計：Audi A3 Sportback 40 TFSI quattro Sline 運動版車型於內外觀設計上，注入性能造型元素，其配置 Matrix 矩陣式 LED 極光頭燈及 Audi Sport 18 吋10 輻式星形設計鑄造鋁合金輪圈；車室內裝搭配 S line 內裝套件含跑車座椅、三幅式真皮多功能方向盤、S line 式樣發光門檻踏板等陳列，增添運動化氛圍。
- 動態性能：全新 40 TFSI quattro S line 運動版車型，搭載 2.0 升 L4 缸內直噴渦輪增壓引擎，可輸出強勁的 190 hp 最大馬力和 320 Nm 最大扭力，亦標配四環先進科技 quattro 智慧型恆時四輪傳動系統與運動化懸吊，帶來更充沛的動力表現。
|【2022 年式建議售價】
|Audi RS 5 Coupé
NT$ 518 萬元
|Audi RS Q3
NT$ 346 萬元
|Audi A3 Sportback 40 TFSI quattro S line 運動版
NT$ 196 萬元