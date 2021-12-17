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施打BNT疫苗有相當好的防護效果及安全性，但是在年輕族群特別是男性，已知有極少數案例可能發生心肌心包膜炎，特別是施打第二劑疫苗時；在美國及以色列的研究，施打第二劑BNT疫苗在高中男性發生率為百萬分之69-150。心肌心包膜炎可能會造成嚴重症狀甚至有致命性，但是若能早期診斷早期治療，大部分心肌心包膜炎病患可順利出院。
BNT疫苗完全接種兩劑 防護力提高到八成到九成
根據國外研究，BNT疫苗只施打一劑對於變種病毒的防護力小於五成，只有完全接種兩劑疫苗才能提高到八成到九成防護力，因此雖然有極少數副作用案例，第二劑疫苗施打仍有其必要性。
心電圖篩檢 早期偵測心肌心包膜炎
而這次發現疫苗施打後可能有心肌心包膜炎的問題，為了能夠早期診斷心肌心包膜炎，及時轉診做治療，在臺北市政府的全力支持下，臺大醫院將協助臺北市高中生（目前納入四所學校：建國高中、成功高中、大安高工、南港高工），在第二劑BNT疫苗施打前及施打後第二天進行心電圖檢查，希望能藉由比較施打疫苗前後心電圖的細微變化，早期偵測並診斷心肌心包膜炎，達到早期轉診及治療的目的。
資料來源：健康醫療網 憂第二劑BNT疫苗引心肌炎！ 臺大醫助北市高中生心電圖檢查
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