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憂第二劑BNT疫苗引心肌炎！　臺大醫助北市高中生心電圖檢查

憂第二劑BNT疫苗引心肌炎！　臺大醫助北市高中生心電圖檢查
憂第二劑BNT疫苗引心肌炎！　臺大醫助北市高中生心電圖檢查

健康醫療網

2021-12-17 14:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】新型冠狀病毒引起的新冠肺炎是這兩年全球最重要的問題，疫苗是目前預防感染最有效的措施，在歐美國家已核准BNT疫苗施打青少年(12-18歲)族群，國內全部國高中生也已完成第一劑BNT疫苗的接種；十二月也開始進行接種第二劑的BNT疫苗。

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BNT疫苗第二劑　少數恐引發心肌心包膜炎

施打BNT疫苗有相當好的防護效果及安全性，但是在年輕族群特別是男性，已知有極少數案例可能發生心肌心包膜炎，特別是施打第二劑疫苗時；在美國及以色列的研究，施打第二劑BNT疫苗在高中男性發生率為百萬分之69-150。心肌心包膜炎可能會造成嚴重症狀甚至有致命性，但是若能早期診斷早期治療，大部分心肌心包膜炎病患可順利出院。

BNT疫苗完全接種兩劑　防護力提高到八成到九成

根據國外研究，BNT疫苗只施打一劑對於變種病毒的防護力小於五成，只有完全接種兩劑疫苗才能提高到八成到九成防護力，因此雖然有極少數副作用案例，第二劑疫苗施打仍有其必要性。

心電圖篩檢　早期偵測心肌心包膜炎

而這次發現疫苗施打後可能有心肌心包膜炎的問題，為了能夠早期診斷心肌心包膜炎，及時轉診做治療，在臺北市政府的全力支持下，臺大醫院將協助臺北市高中生（目前納入四所學校：建國高中、成功高中、大安高工、南港高工），在第二劑BNT疫苗施打前及施打後第二天進行心電圖檢查，希望能藉由比較施打疫苗前後心電圖的細微變化，早期偵測並診斷心肌心包膜炎，達到早期轉診及治療的目的。



資料來源：健康醫療網 憂第二劑BNT疫苗引心肌炎！　臺大醫助北市高中生心電圖檢查

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