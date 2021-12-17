春節防疫「7＋7」會調整？陳時中：關鍵在防疫旅館要乾淨
桃園、台北市防疫旅館爆群聚感染，分別造成6人與1人被改列為本土病例。外界有聲音擔心春節防疫採取的「7＋7」方案會增加社區風險。對此，指揮中心指揮官陳時中表示，天天都在檢討防疫因應措施，但目前還沒必要調整春節「7＋7」方案，因為重點在於防疫旅館、集中檢疫所本身要保持乾淨，沒有病毒傳染。
編輯中心/綜合報導
2021-12-17 15:24:53
春節防疫方案針對返台旅客，若有提供完整疫苗接種證明，民眾便可以選擇7天自費入住集中檢疫所或防疫旅館，＋7天居家檢疫以及＋7天自主健康管理，也就是所謂的「7＋7」方案，相較於原本規定的入住防疫旅館14天＋7天自主健康管理，較為寬鬆。
有媒體在今日的防疫記者會上詢問陳時中，近期爆出防疫旅館群聚感染案，是否會檢討春節「7＋7」防疫方案？陳時中則回答，一直都有在隨時檢討，但目前認為沒有必要改變「7＋7」防疫方案。
陳時中強調，癥結點在於防疫旅館是不是乾淨，是不是會變成傳染源，如果防疫旅館本身潛藏病毒，延長檢疫時間其實只是讓威脅更大。所以關鍵還是在如何確保防疫旅館乾淨，及時發現相關案例，越早將染疫找出來移出，環境污染的可能性就相對低。（編輯：倪浩軒）
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