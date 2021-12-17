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台灣最方便的五件事曝！越南情侶檔揭露前五名

▲來台讀書的越南情侶阿明和金金，在台灣開始當Youtuber頻道主，時常分享生活的日常點滴。（圖／翻攝自影片）
▲來台讀書的越南情侶阿明和金金，在台灣開始當Youtuber頻道主，時常分享生活的日常點滴。（圖／翻攝自影片）

記者賴正琳/綜合報導

2021-12-17 15:30:39

《四方報》報導，有什麼事情是台灣人習以為常，但對外國人來說卻十分稀奇和方便的呢？來台讀書的越南情侶阿明和金金，在台灣開始當Youtuber頻道主，時常分享生活的日常點滴。近期他們就在影片中提到，自己剛來台灣時覺得非常方便的五件事。

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阿明和金金在影片開頭表示在台灣常常會被問到很多東西越南是否有，他們笑著說越南現在很多基礎建設都有，不過台灣還是有一些東西讓他們覺得很方便。首先是紗窗，因為金金當初來台灣時發現越南阿姨在台灣幫傭的阿公家中沒有蚊帳，阿姨跟她說有紗窗讓蚊子進不來。阿明指出越南沒有紗門和紗窗，剛來台灣發現門都會多一層，一開始還不習慣，但久了就發現十分有用。

第二個物品是直接掛在機車上的手套，雖然越南有機車手套，但沒有直接掛在機車上的手套，讓金金覺得非常便利。再來是機車的停車格和身心障礙者的停車格，阿明和金金說越南的機車不會停在外面，因為很容易被偷，所以晚上都會把機車放在家裡的後院。早上上班時，則是會集中到機車停車場，但不會有街邊的停車格。

第四件事則是台灣的騎樓走道，他們很喜歡走廊的設計，因為下雨天可以躲雨，大熱天也不用曬到太陽，讓他們覺得是很貼心的城市規劃。最後他們覺得最方便的是「伸縮竿」，金金說她每年都會買好幾個回越南。雖然這些東在台灣很普遍，但在越南真的找不到，也是讓他們讚不絕口的地方。阿明和金金的中文流利，畢業後選擇繼續留在台灣就業和生活。一起生活後開始當起Youtube頻道主，時常拍攝影片分享文化不同之處，讓人看得十分開心。

MinQin in Taiwan

Youtube頻道：https://www.youtube.com/channel/UCJVTrMfmKlPwp__Uoz5hwBQ

追蹤 Facebook：https://www.facebook.com/MinQin-in-Taiwan-101033478658804


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