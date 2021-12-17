台灣最方便的五件事曝！越南情侶檔揭露前五名

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第二個物品是直接掛在機車上的手套，雖然越南有機車手套，但沒有直接掛在機車上的手套，讓金金覺得非常便利。再來是機車的停車格和身心障礙者的停車格，阿明和金金說越南的機車不會停在外面，因為很容易被偷，所以晚上都會把機車放在家裡的後院。早上上班時，則是會集中到機車停車場，但不會有街邊的停車格。
第四件事則是台灣的騎樓走道，他們很喜歡走廊的設計，因為下雨天可以躲雨，大熱天也不用曬到太陽，讓他們覺得是很貼心的城市規劃。最後他們覺得最方便的是「伸縮竿」，金金說她每年都會買好幾個回越南。雖然這些東在台灣很普遍，但在越南真的找不到，也是讓他們讚不絕口的地方。阿明和金金的中文流利，畢業後選擇繼續留在台灣就業和生活。一起生活後開始當起Youtube頻道主，時常拍攝影片分享文化不同之處，讓人看得十分開心。
【MinQin in Taiwan】
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