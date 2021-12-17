北市防疫旅館2確診 蔡炳坤：恐開門取餐時空氣接觸感染
北市中正區防疫旅館接連傳出2例境外移入確診，由於2名確診者僅住在隔壁，引發外界關注。台北市副市長蔡炳坤今（17）日表示，研判可能是取餐時短暫空氣接觸感染。對此，衛福部長陳時中也表示不排除這個可能。
記者呂炯昌／台北報導
2021-12-17 15:48:04
台北市校園第二劑BNT接種，今日進入第二天，蔡炳坤前往松山高中視察時被問到防疫旅館確診問題，他指出，2例僅住在隔壁，且基因序都是Delta變種變異株，看起來是有關聯性，雖然雙方沒有接觸，但有可能開門取餐，透過空調、空氣，很可能在短暫的接觸，或是氣流上的流通導致感染，但還需要進一步分析確認。
蔡炳坤進一步表示，目前防疫旅館是風險最大的地方，因為境外回國都會住到防疫旅館，取餐時間要稍微區隔，這也是從這次經驗所需要改進的地方。他強調，北市對於處理非常快速，第一時間便進場處理，也請空調人員到現場做會勘，後續結果出爐後會再向大家報告。。
針對防疫旅館人員，蔡炳坤指出，台北市防疫旅館工作人員都有做訓練，現在也要求儘速接種第三劑疫苗，務必把防疫做到最好。
對於蔡炳坤認為有可能在取餐時短暫接觸空氣時確診，陳時中在下午防疫記者會時表示，「不敢說完全排除，但是相對可能性較低。」
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